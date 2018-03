Marchionne amenaza de nuevo: “Liberty no tiene ni idea. Si el Ferrari no se diferencia del Mercedes, nos vamos”

La guerra entre Ferrari y Liberty Media sigue su curso. De hecho, las amenazas de abandono de la competición del equipo italiano son cada vez más contundentes, tal y como ha demostrado su presidente, Sergio Marchionne, durante la celebración del Salón del Automóvil de Ginebra. Allí, Marchionne ha declarado que los dirigentes de la Fórmula 1 no tienen ni idea de lo que supone la parte técnica de la competición, asegurando que si ésta se convierte en una especie de competición monomarca, Ferrari abandonará sin pensárselo dos veces.

“A nosotros nos interesa la técnica y creo que de esto Liberty no entiende ni idea. Si no nos permiten competir, nos vamos a ir a otro sitio. Si no se puede distinguir a un competidor del otro desde un punto de vista técnico, no estoy interesado. Si en la pista el Ferrari no se diferencia del Mercedes, entonces no me interesa. Cuesta mucho dinero, nos vamos a casa y hacemos otra cosa”, ha dicho Marchionne.

A pesar de lo agresivo de sus intervenciones, Marchionne considera que todavía se puede llegar a un punto de encuentro entre los deseos de Ferrari y las aspiraciones de Liberty Media, si bien los dirigentes de la Fórmula 1 deben ceder en varias de sus pretensiones. “Seguimos creyendo en la posibilidad de que haya un proyecto compartido que suponga el futuro de la Fórmula 1. Queremos una decisión clara sobre la protección del ADN de este deporte, no queremos que se desvanezca por razones comerciales y de entretenimiento”.

Y de abandonar la Fórmula 1, ¿cuál sería el plan alternativo de Ferrari? De momento no se sabe nada de ello, aunque sí que los italianos no se irían a la Fórmula E, tal y como han hecho algunas marcas de prestigio como Porsche o Audi. “No estamos listos, entiendo el objetivo, pero ahora mismo no puedo ver beneficios”, finaliza Marchionne.