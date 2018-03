Lewis Hamilton se pone chulito: “Quiero a Vettel al mejor nivel, su derrota será más dolorosa”

La rivalidad entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel quedó marcada para siempre durante la temporada pasada. Por mucho que las aguas volvieran más o menos a su cauce con el paso de las pruebas, el incidente provocado por el alemán en Bakú enemistó a ambos pilotos para siempre. Al menos, en el caso Hamilton. Si no, solamente hay que recordar lo que el actual campeón preguntó por la radio cuando ambos se tocaron en los primeros compases del GP de México. “¿Me ha dado a propósito?”. El de Mercedes no se fía de su rival, pero sabe que puede ser una amenaza a poco que el Ferrari funcione.

Todo esto ha servido para que Hamilton esté más motivado que nunca esta temporada, en la que podría lograr su quinto título mundial. De hecho, el deseo del piloto es que su máximo rival muestre el mejor nivel posible, de tal manera que una hipotética victoria tome más relevancia si cabe. “Quiero que Vettel esté a su mejor nivel porque así su derrota será más dolorosa. Pienso que si yo estoy al 100% no debería tener problemas para ganar de nuevo. Si me preparo de la mejor manera, estoy tan en forma como puedo, tengo energía y llego con el enfoque correcto trabajando duro realmente no creo que tenga ningún problema”, ha dicho un desafiante Hamilton.

Queda por ver lo que sucede en el Gran Premio de Australia para tener una imagen más clara de lo que podría suceder durante esta temporada. Tras los test de pretemporada, todo el mundo piensa que Mercedes debería ser de nuevo la referencia. Sin embargo, en Ferrari se muestran extrañamente tranquilos, lo que podría indicar que el nuevo SF71H funciona al menos tan bien como el coche alemán. Y ojo con Red Bull, que poco a poco va superando obstáculos y ha marcado el mejor tiempo de las pruebas. ¿Nos espera un duelo a tres este año? No estaría nada mal…