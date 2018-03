Palabra de Fernando Alonso: “Si Australia fuera mañana, estaríamos listos”

Puede que McLaren no esté dando la mejor sensación posible durante los test de pretemporada de Fórmula 1 por los múltiples problemas de fiabilidad que están sufriendo, pero las pulsaciones no suben de momento en el garaje británico. Ni tampoco las de un Fernando Alonso que afirma que su escudería está lista para comenzar el mundial. “Necesitamos el último día para hacer algunas tandas largas para verificar algunas cosas para seguir descubriendo el nuevo coche. En términos de respuestas fundamentales, ya tenemos todas. No necesito el último día, siendo honesto. Me subiré al coche, pero si Australia fuera mañana, estaríamos listos”, afirma el piloto tras el sexto día de entrenamientos.

Entrando en detalle, Alonso ha afirmado que el motor Renault supone un importante paso hacia adelante respecto al Honda del año pasado, si bien no se atreve a afirmar si el propulsor galo es más potente que el japonés. “El manejo es la mayor fortaleza de la unidad de potencia. Funciona bien al salir de las curvas. La semana pasada era perfecto en condiciones complicadas. En cuanto a potencia, es difícil comparar porque no se sabe en qué modos está rodando el resto. Ni siquiera sé qué modos estamos usando. Tenemos un motor que ganó carreras el año pasado y no veo razones para no tener un motor puntero”.

Además de todo esto, Alonso ha querido quitar hierro a los fallos de fiabilidad de su monoplaza, asegurando que precisamente para esto están los test de pretemporada. “Nos hubiera gustado dar más vueltas. El programa era más largo, pero hemos descubierto cosas nuevas. Esto forma parte de los test y esperamos que no ocurra en la décima vuelta en Melbourne. Estoy contento por seguir fortaleciendo el monoplaza y pudimos probar las piezas importantes por la mañana. Estas cosas son normales en un coche nuevo. En los test invernales de hace años no había tanto seguimiento. Ahora que hay muchos medios en el circuito, cada bandera roja atrae mucha atención. No hay ningún error fundamental en el coche. Los problemas que hemos tenido están bajo control. Esto nos pondrá en una buena posición en Australia, ya que estamos reforzando los pequeños problemas”.