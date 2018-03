La participación de Fernando Alonso en el campeonato del mundo de resistencia -WEC- y, por tanto, en las 24 horas de Le Mans, sigue dando que hablar. El último en opinar acerca de ello ha sido el campeón del mundo de Fórmula 1 de 1992, Nigel Mansell, que tiene muy clara la causa de todo esto. Según el británico, Alonso va a probar suerte en la resistencia porque el nuevo McLaren no va a ser tan competitivo como se esperaba.

“Para mí que corra Le Mans y el WEC es un presagio que el McLaren no será tan bueno o tan competitivo como todos esperábamos, por lo que quiere estar en un coche competitivo haciendo otra cosa y teniendo la oportunidad de ganar”, afirma Mansell, destacando a su vez el gen competitivo de un piloto como Alonso. “Cuando eres un ganador, quieres ser competitivo y quieres poder ganar y competir delante. Creo que esa es la razón que está detrás de todo esto”.

El posible triunfo de Alonso en el WEC no es descartado por nadie. No obstante, no sería el primer piloto de Fórmula 1 que logra alcanzar la corona de laureles fuera del Gran Circo. El propio Mansell lo consiguió, aunque no mezclando categorías como pretende Alonso. “Ahora todo es muy diferente”, afirma un Mansell que se hizo con el campeonato de la IndyCar justo un año después de arrasar a la competencia con aquel impresionante Williams de principios de los años 90.