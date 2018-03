La elegancia acogedora del hospitality de Toro Rosso se refinó en colores más plateados que en 2017: los nuevos uniformes deslumbran a la vista, acordes a la pintura que tinta el STR13. Un café por allí, una entrevista por allá y superávit de buenas caras. Un oásis en medio de la arrogancia que abunda la calle ficticia del paddock.

En este agradable ambiente casero, con la perenne dulzura de sus trabajadores, esperaba Franz Tost, jefe del equipo. Clase, humildad y sabiduría al servicio de OKDIARIO. Honda, McLaren, Toro Rosso… y Carlos Sainz. Así ha sido su pequeño repaso al panorama que boceta actualmente la Fórmula 1.

P. Franz, ¿cómo te sientes de cara a esta nueva temporada?

Franz Tost: Ahora mismo me siento bien, el lunes dimos 93 vueltas, y este es un gran inicio, mejor de lo que esperábamos. Hemos sido bastante competitivos y estoy mucho más convencido que antes de que nuestra decisión fue, sin ninguna duda, la correcta, la de montar el motor Honda. Es una compañía fantástica, con una muy buena y profesional relación con nosotros. Han venido con una unidad de potencia que es fiable y competitiva, así que todo está yendo mucho más lejos de las expectativas.

P. ¿Cuál es el objetivo de Toro Rosso?

F. T: Es difícil hablar ahora de un objetivo. Venimos con un nuevo coche, con un nuevo motor, dos nuevos pilotos, y tenemos nuevos neumáticos. Lo que necesitamos es que nuestro pilotos hagan el mayor número de vueltas aquí en los test para estar bien preparados y entender así el nuevo coche, entender cómo funciona y cómo manejar la unidad de potencia Honda… y los neumáticos, que no es una historia fácil. Después, nuestros objetivos serán estar en la parte alta de la zona media.

P. Quizá sea atrevido pensarlo pero… ¿hay posibilidad de pisar el podio?

F. T: Nunca se sabe. Sería fantástico terminar una carrera en el podio. Si las circunstancias fueran muy favorables para nosotros, ¿por qué no?

P. Ha habido un cambio importante en el motor: de Renault a Honda. ¿Cómo está siendo la modificación? ¿Cómo es trabajar con Honda?

F. T: Muy bien. Tenemos una muy buena relación de trabajo con Honda, nos entendemos muy bien entre ambos, los ingenieros están trabajando estrechamente sin problema alguna en la comunicación. Esperemos que toda siga en el mismo camino que hasta ahora .

P. ¿Crees que McLaren ha estado equivocada todos estos años con Honda?

F. T: No sé lo que hizo McLaren. Eso está fuera de mi control. No tengo ni idea.

P. Hartley hizo el otro día casi 100 vueltas sin problemas con el motor Honda. Alonso dijo que no es útil dar todas esas vueltas en los test si luego en Australia tienes que retirarte. ¿Qué piensas de ello?

F. T: Prefiero hacer el mayor número de vueltas posible aquí en los test ya que al hacer muchas vueltas en los test las posibilidades de terminar la carrera en Melbourne es mucho más alta que si no haces vueltas antes. Prefiero hacer unos buenos test porque si no luego no sabes dónde estás realmente. Soy positivo con lo que estamos haciendo.

P. Temporada con dos pilotos rookies. ¿Están preparados para el reto?

F. T: Sí. Les veo preparados porque, mira, por un lado, Brendon Hartley sabe lo que es ganar Las 24 horas de Le Mans con Porsche; y Pierre Gasly ha sido campeón de la GP2 y ha tenido un año bastante exitoso en la Super Fórmula. Ambos pilotos han dado un muy alto nivel, así que espero que den buen rendimiento en el equipo.

P. Has visto muchos pilotos jóvenes pasar por Toro Rosso… ¿Cuáles han sido los dos mejores para ti?

F. T: (Risas) No me puedo quedar sólo con dos. No me gusta decir que este fue el mejor o este el segundo mejor. Han pasado muchos buenos pilotos por Toro Rosso. Por supuesto Sebastian Vettel, que ha ganado 4 títulos mundiales, es un piloto top. Pero otros pilotos han realizado muy buenas actuaciones aquí, y han demostrado que sus habilidades y talento eran para ganar carreras y campeonatos.

P. ¿Cómo ves a Carlos Sainz en Renault? ¿Crees que será campeón algún día?

F. T: Carlos es un muy buen piloto, muy hábil. Él sabe lo que es ganar campeonatos en el pasado, ganó la Fórmula Renault 3.5, y sabemos lo difícil que es eso. Si tiene un coche competitivo, es posible que esté en la posición de ganar carreras y campeonatos.

P. ¿El plan de Red Bull es traer de nuevo a Sainz?

F. T: Red Bull tiene un contrato con Carlos Sainz. Veremos.

P. ¿Max Verstappen o Carlos Sainz?

F. T: Como dije antes, no me gusta decir si uno es mejor o peor. Porque todos los pilotos tienen su ventajas, y sus debilidades. Depende de en qué ambiente están pilotando. Todos los pilotos de Red Bull son muy buenos, ya que si no, no estarían ahí.

