Carlos Sainz: “El objetivo es ganar el Mundial en 2020”

Una mirada juvenil se cuela en mil palabras de madurez. Las constantes lecciones del profesor se multiplican de una entrevista a otra, en una maratón a la que se somete sin perder un ápice de buenos gestos. Es el yerno que toda suegra quiere, el gracioso del grupo en el trabajo, una balada lenta en el baile de fin de curso. Carlos Sainz es un mutante que se adapta a lo que en ese momento sea necesario: educación, sencillez y diversión.

La soberbia que contamina el aire del paddock encuentra resquicios de modestia en los interiores de ciertos hospitality. Allá dónde va Carlos Sainz le acompaña una enorme aura de humildad que infecta a los de su alrededor. Entrar en Renault es una lluvia veraniega: mitiga el temporal de fuera. La experiencia magnética de escuchar a Carlos va más allá de una simple entrevista. Con ustedes, el próximo campeón español.

P. Carlos, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿cómo te sientes de cara a esta nueva temporada?

Carlos Sainz: Bien, con muchas ganas. Sobre todo porque han pasado ya cuatro meses desde la última carrera y las ganas van subiendo. Preparado a tope después de un invierno duro, en casa, preparándome… Pero, sí, más en forma que nunca.

P. Hay cambios importantes de hace un año hasta hoy… ¿la sensación es muy distinta a otras temporadas?

C.S: No. La sensación es parecida. Querer darlo todo, ser el mejor ahí fuera. Pero eso lleva siendo así toda mi vida desde que estoy en los coches.

P. ¿Te ves ya en otra dimensión? Es decir, en Toro Rosso igual daba la sensación de un piloto todavía joven…

C.S: Hombre, he dado un paso adelante. Ahora soy parte de un equipo oficial con un proyecto de campeón del mundo y eso me enorgullece mucho porque no era un paso fácil de dar en el tercer año en Toro Rosso. Ahora hay que aprovecharlo.

P. Hay una sensación de que, por fin, las escuderías se están igualando más esta temporada. ¿Cuál es el objetivo de este año?

C.S: El objetivo de Renault es acercarse a los líderes. No te puedo decir un resultado porque a lo mejor en vez de estar a 1 segundo y 3 décimas, cómo estábamos el año pasado; estar a 1 segundo, 9 décimas, ocho… te puede seguir llevando a estar quinto, cuarto o tercero en el Campeonato de Constructores. Por eso el equipo no se ha marcado un objetivo de puestos si no un objetivo de acercarte a Mercedes.

P. ¿Sería un fracaso no estar arriba?

C.S: No, el equipo no tiene la ambición de estar arriba todavía. El objetivo de ganar está para 2020. Este es un año de desarrollo y poco a poco van a ir llegando los resultados.

P. Ya habéis dicho que este no será el coche de Australia, ni siquiera el de dentro de unos días en la segunda semana de test… ¿dónde te gustaría estar en Australia?

C.S: Me gustaría estar en los puntos y ese poquito más cerca de Mercedes y Ferrari de lo que estábamos en Abu Dhabi.

P. Te decidiste por Renault, que era una opción que ya estaba ahí hace dos temporadas… ¿Hubo alguien más? ¿Y por qué Renault?

C.S: Había más… No. No había más. Mi carrera deportiva hasta ese punto estaba ligada a Red Bull, si no no estaría aquí en Renault pero me pareció una opción muy bonita. Poder dar un paso a un equipo oficial como Renault siguiendo bajo el paraguas de Red Bull como sigo, poder desarrollarme como piloto en un equipo oficial y dar el paso a un equipo con ambición de ser campeón del mundo… Por eso creo que es la situación ideal.

P. ¿El plan de Carlos Sainz es acabar en Red Bull?

C.S: Eh… no. De momento no hay plan porque no lo pienso. Igual mi contrato sí que pone que tengo que volver a Red Bull pero en mi cabeza no. En mi cabeza está Renault. Creo que se merecen el máximo compromiso por mi parte para ir a por todas este año. No quiero escuchar otra cosa en mi cabeza que no sea Renault. Luego ya en septiembre veremos que pasa con mi futuro. Creo que se merece, por haber apostado por mí tanto el año pasado, tanto como para sacrificar esas últimas carreras para que yo llegue al equipo. Es increíble.

P. Ha habido mucha polémica generada en torno al Halo, sobre todo desde un punto de vista estético… ¿A ti qué te parece?

C.S: Es un objeto que no va acorde con lo que es los estandartes de la Fórmula 1, en cuanto a moderno, estiloso… Pero igual de aquí a cinco años te salva una vida y yo creo que todo el mundo lo va a agradecer porque nadie quiere perder a ningún compañero de los que estamos aquí. Se irá mejorando, se irá desarrollando, se hará más bonito, se hará más moderno, más seguro pero, de momento, es la solución que tenemos que aceptar todos.

P. ¿Cómo de dura es la preparación física para la temporada?

C.S: Buff… Cuatro horas al día. Combino correr con boxeo, tanto fuera como en series, 400 metros, 1 kilómetro, cinta, crossfit, nado, hago pesas… Hago de todo. Es el único deporte que no te entrenas haciendo el deporte que lo practicas. Es como si le dices a un futbolista que no toque la pelota antes del partido. Pues es que es lo mismo. Al final te curtes haciendo otro tipo de deportes.

P. Es que mucha gente se piensa que no hacéis nada…

C.S: Pues a esos hay que cambiarles la mentalidad. El día que se den cuenta de que un piloto de Fórmula 1 consume en una carrera las mismas calorías que un maratoniano se darán cuenta que esto es muy muy duro.

P. Fernando Alonso probando en el WEC… Sainz en el futuro… ¿rallys?

C.S: Algún rally me gustaría hacer cuando acabe en la Fórmula 1. El Dakar, un rally… No sé. Incluso probar otro tipo de disciplinas en circuito no me importaría.

P. ¿Qué te parece lo que está haciendo Fernando Alonso?

C.S: Me parece bien. Difícil, porque lo que se ha propuesto es difícil. Pero creo que nos va a representar bien a los pilotos de Fórmula 1 y a España allá por donde vaya.

P. La última. Cuando coincidió en Toro Rosso con Max Verstappen, todo estuvo muy igualado entre ambos. Es más, los sábados en clasificación fuiste superior. ¿Sientes que a ti, de alguna manera, se te ha menospreciado algo creando un aura de mini Senna en torno a Verstappen?

C.S: No. Tomaron la decisión de subir a Verstappen. Yo creo que si hubiera habido sitio para mí me hubiesen subido también a la vez, porque estábamos muy igualados. Pero las casualidades de la vida, sólo había un sitio y le tocó a él. Creo que también se lo merece, es un piloto buenísimo. Es muy joven. Era la situación ideal para subirle a él. No me arrepiento, cada uno tiene su forma, y ojalá pueda luchar con él por campeonatos del mundo y con todos los pilotos jóvenes que estamos llegando a la Fórmula 1.