Fue un aviso en el tiempo, una amenaza latente que nunca se creyó del todo. La brisa mediterránea se convirtió en un huracán sibilino de frío, en silencio, sin estridencias, pero calando lentamente en los huesos. Era el inicio del temporal: la nieve ya está aquí, en Montmeló… y parece haber venido para quedarse. Por lo menos unos días.

“Yo no he visto algo así en mi vida”, contaba el taxista. Con tal circunstancia casi inédita, el día 3 de test en Montmeló fue una oda al blanco, con la inamovible bandera roja gobernando. Pilotos y escuderías amanecieron con una alfombra de nieve cubriendo su zona de trabajo. Aquello parecía un día de colegio en climatología tan adversa: no hay clases.

Así que el día en la escuela iba a ser de bolazos, muñecos de nieve y cachondeo multiplicado en redes sociales. Las reacciones de escuderías y pilotos no se hicieron esperar en redes sociales… ni en el Circuit. Mercedes, por ejemplo, hacía su propio muñeco de nieve.

Haas constataba cuál era el estado de la pista, los comisarios se hacían una bonita foto en plena recta de entrada a meta, y Force India o McLaren también se sumaban a la fiesta navideña. Los pilotos tampoco pasaron por alto la situación: Fernando Alonso, Sainz… y ice-man, Kimi Raikkonen.

