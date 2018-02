La situación de McLaren se sitúa una vez más entre el funanmbulismo de la desconfianza y la esperanza. Una realidad oscura en el pasado, con acento japonés, ha dado paso a un presente de optimismo de la mano de Renault. Y sin embargo, que cantaría Sabina, los vicios pretéritos son una losa difícil de escurrir. Como una botella de champán que no se rompe en la botadura del estreno de un barco, McLaren vuelve a hacerlo: Fernando Alonso, cuatro vueltas y un problema.

Al asturiano le salió, sorprendentemente, una rueda en la última curva antes de entrar a la recta del Circuit. Un problema que empezaba a despertar rumores más allá de la verdad. Para ello, Zak Brown, jefe de McLaren, ha salido para desmentir toda la bola que se estaba armando: “Hemos tenido un problema con una tuerca, pero estamos bien. Nada importante”.

