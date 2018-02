Vandoorne a OKDIARIO: “Difícil de saber dónde está el MCL33”

Merodeaba despistado por el paddock, zigzagueando entre la zona visible y la oscuridad de los garajes. Un par de fotos por aquí, un saludo a un amigo de Sauber, y, entre el frío siberiano del Circuit, paseaba tranquilo quién sabe a dónde. Stoffel Vandoorne, una mirada juvenil y el descaro necesario para despachar rápido cuando se le molesta.

Desprevenido, no le hizo gracia el consultorio periodístico. La primera, ¿qué le parecía el MCL33?: “Todavía no he probado el coche”. Una verdad a medias que no tuvo las patas muy largas: ¿y en el filming day? “Difícil de saber cómo es el coche ahí”. ¿Notas la diferencia de potencia entre Renault y Honda? Y sonó un grillo mientras se escapaba, rumbo a los garajes de un equipo que ni siquiera era el suyo. El que calla otorga, ¿no?

