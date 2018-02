Fernando Alonso, contra todo y todos. Un tiburón enjaulado en una sala de prensa, lejos de su hábitat, pero con la misma capacidad mortífera. Ese extraño elemento que diría Andrés Montes. Un discurso siempre agradable a los oídos pero que no da puntada sin hilo. Sin la ferocidad pesimista del pasado, Alonso jugó mejor que nadie a los periodistas en una caldera a presión.

El estadio pedía podios, respuestas a las 90 vueltas de Honda, saber cuáles son las sensaciones de un campeón. Sacó la raqueta y, cómo se hubiera disfrazado de Federer, colocó todas las bolas en la línea. Su problema con la tuerca, el motor Renault, los nuevos bólidos con el Halo… y un palo a sus pasado más reciente. Las dejço, como siempre, de todos los colores. Juzguen ustedes mismos.

Sensaciones: “Es difícil saber el primer día exactamente cómo va el coche. Hemos tenido un día muy extraño. Por la mañana no conseguimos rodar mucho y por la tarde las condiciones eran de lluvia y mucho frío… y han rodado pocos. Pero bueno, de los que rodaron, tanto Hamilton como los Renault, yo creo que estábamos bastante bien en cuanto a competitividad. Así que tengo una sensación diferente respecto a los últimos años. Una sensación de que tenemos que hacer un invierno con sus pautas, con su programa establecido, de intentar entender el coche, de intentar ponerlo en una configuración con sus mejores prestaciones. Tenemos que hacerlo en el invierno para probar distintas cosas y encontrar la dirección a tomar para llegar a Australia al 100%”.

Coches más veloces: “Seguramente el coche siempre mejora año tras año. Se ha mantenido la reglamentación, y a pesar de que ha aumentado 5 kilos de peso con el Halo, veremos coches más rápidos. Los neumáticos han dado un salto más blando, así que mejoraremos los tiempos aunque seremos menos constantes en carrera. Se verán coches muy atractivos”.

Cambio de Honda a Renault: “Es un cambio muy grande, de filosofía, de pasar de Honda a Renault, intentaremos aprovecharlo al máximo”.

Estado anímico: “Llevo meses en estado neutro. Hemos tenido ilusiones y decepciones dependiendo de qué año, y cómo se afrontaba la temporada o con cambios en el reglamento. Este año el reglamento es estable, así que veremos lo que pasa. Yo lo que no tengo es ninguna razón para pensar que no seremos competitivos. McLaren es uno de los mejores equipos, si no el mejor, de la historia de este deporte. No actualmente pero de la historia de siempre. Sabiendo el chasis que teníamos el año pasado, las prestaciones que teníamos… No veo ningún motivo para no ser competitivos este año.

Motor Renault: “Tenemos un motor que no es un experimento, que no es algo nuevo. Un motor en el que tengamos que abrir y a ver lo que nos encontramos. Es una evolución del año pasado, que ya ganó carreras el año pasado y que, además, montan dos equipos más, así tenemos mucha información. Si un día tenemos un problema hay mucha gente intentando solucionarlo. Yo más o menos pongo todo en la cazuela y no veo ningún motivo para que sepa mal el plato”.

Palo a Honda: “Son entrenos. Hay cientos de periodistas y cada cosa se cuenta como si fuese el fútbol, y ese es el gran error. Esto es la Fórmula 1. Si uno da 96 vueltas aquí y no acaba en Australia… Es lo que cuenta. Si uno pierde la tuerca aquí y otro tiene el coche desmontado con un problema terrible de diseño, y tiene el garaje cerrado y nadie lo ve, todo el mundo comenta lo de la tuerca porque es la foto de la gravilla. Por lo tanto, esto no es radiar cada minuto las cosas que pasan, como no pasa en ningún sitio. En la NBA, van a entrenar y nadie sabe si falló un mate, no se comenta, sólo se comenta el partido.

Problema con la tuerca: “La sentí al salir de la chicane. Ví que había algo, iba a aflojar en la recta y preguntar a boxes si iba pinchado o lo que sea. Cuando me di cuenta estaba marcha atrás y en la gravilla. Perdimos un poco de tiempo pero encontramos una solución y pudimos rodar toda la tarde sin problemas”.

