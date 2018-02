Vettel avisa a Mercedes: “La magia real del nuevo Ferrari está por dentro”

Si había dos monoplazas de Fórmula 1 que causaba interés conocer, McLaren MCL33 de Fernando Alonso aparte, eran los de Mercedes y Ferrari. Especialmente el de los italianos. Pues bien, el SF71H, que así se llama, ya está con nosotros. A primera vista se trata de un monoplaza muy similar a su predecesor, aunque según Sebastian Vettel las novedades del mismo no están al alcance de la vista. ¿El objetivo? La victoria. No puede ser otro.

“Es increíble la atención que han tenido con todos los detalles. La magia real de este coche ocurre por dentro, donde no lo vemos. Este coche es un gran paso adelante en relación al año pasado”, ha dicho Vettel con la clara esperanza de mejorar las prestaciones ofrecidas el año pasado. Además, el cuatro veces campeón del mundo comentó durante la presentación del coche algunos de sus rasgos distintivos. “La primera vez que me senté en el SF71H me sentí muy cómodo desde el inicio. El chasis es casi el mismo que el del año pasado, aunque mi posición de pilotaje es ligeramente diferente. Ahora veo el coche y tengo ganas de meterme y salir a pista ya a competir”.

Queda ahora por ver si el nuevo Ferrari es lo suficientemente competitivo como para desafiar a Mercedes. El año pasado tuvieron una primera parte de la temporada realmente fuerte, pero los de la estrella acabaron llevándose el gato al agua por una capacidad de evolución mayor que la de los coches rojos y, sobre todo, por no tener problemas de fiabilidad como ellos. Esas dos son las dos grandes asignaturas pendientes de los de Maranello. Bueno, y que Kimi Raikkonen se acerque más a su compañero de equipo, porque si no nadie entendería que fuese renovado una vez más para pilotar este año.