El nuevo McLaren MCL33 de Fernando Alonso es una realidad, y con él llega una importante renovación de las esperanzas tanto para el piloto como para la afición española. De hecho, es el propio Fernando el que se ha mostrado más entusiasmado que en cualquiera de los tres años anteriores acerca de sus posibilidades, sin dejar de lado una más que necesaria cautela cuando de afrontar un nuevo reto se trata.

“Al ver nuestro coche nuevo, me siento muy ilusionado pero también nervioso. Sé la importancia que tiene este coche para el equipo y espero que responda a nuestras expectativas. Este invierno me ha dado la sensación de ser más corto de lo habitual ya que he pilotado en una carrera de 24 horas y he hecho varios tests con coches deportivos. Dicho esto, estoy con muchas ganas de ponerme al volante de un monoplaza de Fórmula 1 por primera vez en tres meses”, ha dicho Alonso.

Las claves para completar una buena temporada, según Fernando Alonso, es que McLaren haya logrado mantener las características positivas del MCL32 del año pasado para sumar a éstas el extra de potencia que aporta Renault. “Si podemos desarrollar los puntos fuertes del chasis del año pasado y casarlo con una mejorada unidad de potencia de Renault, daremos un paso adelante. El coche tiene muy buen aspecto y está bien pensado, y creo que los colores nuevos son fantásticos. ¡Ahora solo quiero ponerme al volante!”.

Zak Brown: “2018 será el año en el que McLaren se acercará más a la cabeza”

Si el nuevo McLaren MCL33 de Fernando Alonso provoca optimismo en el piloto, qué decir de su jefe, Zak Brown. El americano está convencido de que este coche será el del relanzamiento de la escudería. “Sentimos que 2018 será el año en el que McLaren se acercará más a la cabeza, luchando con los demás equipos y pilotos para mejorar nuestra suerte. Tenemos un equipo excelente, un nuevo proveedor de motores como Renault y muchas colaboraciones nuevas. Queremos que McLaren sea respetado dentro y fuera de la pista, y éste es un buen primer paso para conseguirlo. Queremos mostrar a todo el mundo lo que hace que este equipo sea especial, sea nuestra afición o nuestros colaboradores, y hay hueco para más navegantes en esta travesía”, finaliza Brown, reclamando más patrocinadores que se unan a la aventura.

Otro de los que muestra optimismo, más moderado, es el director deportivo de McLaren, Eric Boullier. “Creo que todo el equipo se siente orgulloso de este coche. Los departamentos de diseño, ingeniería y aerodinámica han hecho un gran trabajo para crear un coche nuevo con una unidad de potencia nueva en muy poco tiempo. Nunca hemos buscado un atajo para encontrar una solución y el resultado de ello es un coche bien acabado. Dicho esto, sabemos que no va a ser fácil romper con la hegemonía que reina en la cabeza, y que la mitad del pelotón va a estar repleto de equipos bien financiados con mucho que demostrar. Somos humildes respecto al reto que encaramos pero sentimos que nos hemos preparado bien, que tenemos un buen paquete sobre el que podemos construir y que vamos a explotarlo a medida que avance la temporada. Además tenemos dos pilotos excelentes que van a marcar la diferencia en las carreras”.