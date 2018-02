Nico Hulkenberg teme a Carlos Sainz: “Es fuerte, me mantendrá alerta”

Apenas unos días antes de comenzar la pretemporada de 2018, Nico Hulkenberg ha repasado los puntos más importantes de cara a este año. Uno de los principales será contar con Carlos Sainz al otro lado del garaje, algo que le hace ser consciente de que tiene que dar lo mejor de sí mismo para seguir siendo el piloto de referencia de Renault. “Es fuerte. Hay un piloto joven, hambriento y bueno que está al otro lado del garaje y me mantendrá alerta. Espero poder mostrarle algunos trucos también”.

Además del duelo con su compañero de equipo, Nico Hulkenberg también ha valorado lo que espera de esta nueva temporada, en la que espera que Renault de un nuevo paso adelante con el RS18. “Parece que ha pasado mucho tiempo desde que me senté en un monoplaza y corrí y eso es lo que realmente quiero hacer. Cuando he visitado Enstone y he visto todo lo que sucede con el desarrollo del Renault RS18, he quedado muy entusiasmado con la temporada que viene. Súmale eso a las noticias de Viry sobre el desarrollo de la unidad de potencia y todo se ve y suena bien. Todo es positivo. Son momentos emocionantes. Sabemos lo que queremos lograr, pero es un deporte competitivo y sabemos que hay otros equipos con las mismas aspiraciones. También he estado trabajando duro en el coche durante el invierno. Esto es lo que hace que las pruebas sean tan interesantes, y es cuando estamos bien encaminados y veremos cuánto progreso se ha logrado en la pretemporada”.

Esta mejora que se espera por parte de Renault, ¿en qué se puede traducir a nivel de resultados? Ahí Hulkenberg se muestra más cauto, sin querer dar un pronóstico antes de probar el monoplaza sobre la pista. “Quieres que cada temporada sea mejor que la anterior. 2017 fue la primera con el equipo, y hay un elemento de aprendizaje de diferentes procesos y personal, pero en última instancia los objetivos son los mismos. Hemos hecho el trabajo durante el invierno y el trabajo duro generalmente da sus frutos. Estoy ansioso por subirme al coche. Con suerte estaremos luchando por posiciones un poco más adelantadas. Los coches se verán bastante similares, aparte de las aletas de tiburón más pequeñas y la adición del Halo”.