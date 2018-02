Lewis Hamilton: “Espero batalla con Ferrari y Red Bull… no sé que ha hecho McLaren”

Es el actual campeón del mundo y la gran estrella de la Fórmula 1. Lo sabe y además disfruta con el papel. Hablamos de Lewis Hamilton, que durante la presentación del nuevo Mercedes W09 ha querido dar su visión acerca de lo que él piensa que sucederá durante el año. “Todavía soy bastante joven y, con suerte, lo bastante bueno como para luchar por el título de esta temporada. Creo que veremos una batalla más intensa entre Mercedes, Ferrari y Red Bull. Quizá incluso con algún otro equipo. No sé qué ha hecho McLaren… Sería especular. En 2017, Red Bull empezó un segundo por detrás pero luego se recuperó. Si mantienen esa línea, será un reto para nosotros y para Ferrari. Creo que Vettel estará ahí arriba con nosotros. No puedo predecir más que eso”.

Más allá de los rivales que espera, la presentación de su nuevo monoplaza es uno de los días favoritos del año para Hamilton. “La presentación es el momento más emocionante del año. Es una obra de arte. Cuando he entrado al garaje, he levantado la manta y me he preguntado ¿cómo es posible que hagan cosas así? Ver la evolución de la tecnología es fenomenal. Ahora mi trabajo consiste en explicar las debilidades y transmitir mis sensaciones. Este año las características aerodinámicas son bastante diferentes. Esperamos encontrar un equilibrio que favorezca la mayoría de circuitos”.

Pero, ¿en qué se diferencia realmente el nuevo Mercedes del anterior? “El Mercedes anterior, el W08, fue un coche fantástico, pero tenía muchas cosas que podíamos mejorar. Lo que hemos hecho es coger el ADN del año pasado y evolucionarlo. Es mejor en todos los aspectos. Es parecido, pero por dentro está todo redefinido para que rinda mejor que el coche del año pasado. Comprender nuestras debilidades ha sido nuestra prioridad. Estoy muy orgulloso”.

Hamilton no se plantea correr fuera de la Fórmula 1 como Alonso

Preguntado acerca de las posibilidades de verle fuera de la Fórmula 1, Hamilton se ha mostrado tajante. Además de pilotar, él tiene otras aficiones, con lo que no se ve compitiendo en otras categorías de momento. Es más pretende seguir formando parte de la Fórmula 1 incluso cuando se retire. “Yo no hago juegos mentales. Yo conduzco más rápido. Tengo otras pasiones además de pilotar. Son varios factores a tener en cuenta. No lo fuerzo, simplemente intento correr si lo echo de menos y así uno encuentra sus prioridades. Mi relación con el equipo sigue creciendo. Mis seguidores se entristecerán si lo dejo, pero yo sigo emocionado por estar aquí. Este trabajo me encanta. Es genial que lleve tanto tiempo y que lo disfrute tanto. Aunque deje de competir, puedo seguir siendo una parte fundamental del deporte”.