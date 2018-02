Carlos Sainz, la estrella de Renault: “He ido a la fábrica y me piden autógrafos y fotos”

El desempeño de Carlos Sainz en Toro Rosso durante las casi tres temporadas completadas en el equipo ha hecho que todo el mundo de la Fórmula 1 le tome en serio. Ya no es “el hijo del campeón del mundo de rallys”. Es Carlos Sainz, piloto de Renault a todos los efectos. De hecho, la llegada al equipo galo ha supuesto un importante salto de estatus dentro de la parrilla. De promesa joven ha pasado a ser un piloto consolidado.

Fruto de todo esto la fama de Carlos Sainz ha aumentado hasta el punto de que los propios empleados de Renault le piden autógrafos cuando se deja caer por la fábrica, algo que sucede bastante a menudo según él mismo. “He ido muchas veces a Enstone desde que llegué a Renault, pero tenía muchas ganas de visitar Viry -las instalaciones donde se fabrican los motores-. Me habían hablado muy bien de las instalaciones y tenía ilusión de conocerlo al fin. He conocido todos los departamentos, he saludo a gente. Ha habido bastantes autógrafos y fotos. Se disfruta, porque ves que la gente está súper motivada y con muchas ganas de que empiece la temporada. Se les ve más confiados de cara a este año y eso envuelve al equipo de un pensamiento positivo. Yo no puedo esperar ya a que llegue el test de Barcelona y probar tanto el motor como el coche”, ha dicho Sainz.

Ahora es turno de Carlos Sainz de demostrar que puede estar a la altura de un equipo aspirante a todo -no este año- como Renault, para lo cual tiene como primer reto aguantar las embestidas de su compañero de equipo Nico Hulkenberg. A pesar de que por diversas circunstancias éste no haya pisado el podio del Gran Circo en su vida, es considerado como uno de los mejores de la parrilla. De esta manera, si Sainz logra superarle durante este año, seguirá escribiendo capítulos de una novela en la que todos deseamos el mismo final. Suerte, Carlos.