Los cambios revolucionarios del nuevo McLaren MCL33 de Fernando Alonso

Uno de los coches más esperados del mundial 2018 de Fórmula 1 ya ha sido presentado. Se trata del nuevo McLaren MCL33 de Fernando Alonso, que llega con muchos más cambios que los de su decoración para tratar de impulsar al piloto español a las posiciones de parrilla que merece.

La gran cantidad de cambios que recibe este nuevo McLaren MCL33 vienen dados principalmente por la adopción del motor Renault, de arquitectura muy diferente a la del Honda. “La arquitectura de Renault es muy diferente. Hay básicamente dos tipos de arquitectura de motor. Por una parte está el enfoque de Mercedes/Honda y por otro el enfoque de Ferrari/Renault. Hay cosas que me encantan del enfoque de Renault y hay cosas que me frustran un poco, pero al final tuvimos la suerte de que la decisión de pasar de un motor a otro se hizo justo a tiempo. No se podría haber hecho más tarde”, ha declarado recientemente Tim Goss, director técnico de McLaren.

Entrando en detalles, Goss nos explica que la posición del motor Renault en el nuevo McLaren MCL33 de Fernando Alonso es bastante diferente a la del Honda, ya que la forma del mismo ha permitido adelantarlo bastante. “Cuando pasamos a Renault, de repente la parte delantera del motor se volvió mucho más simple y, como resultado, recuperamos una cantidad sustancial de volumen de combustible. Pudimos empujar el motor hacia adelante y el bloqueo aerodinámico del motor y el escape es considerablemente mejor. Aunque luego hay un turbocompresor que se encuentra en la carcasa de la campana y, como resultado, para acomodar eso, tuvimos que rediseñar la suspensión y alargar la caja de cambios”, dice Goss.

Otro de los puntos que ha cambiado y que afecta a nivel aerodinámico es el de los anclajes del chasis. ¿Por qué? Porque ha habido que acomodar de la mejor manera posible elementos como el MGU-K, el MGU-H, las baterías y la centralita del motor Renault, a lo que hay que sumar los nuevos sistemas de refrigeración. Y todo esto no ha sido lo único, tal y como reconoce Goss. “Hemos tenido que rediseñar la parte trasera del chasis, la zona de cobertura de la caja de cambios, la suspensión trasera y la disposición de refrigeración. Eso nos llevó dos semanas de esfuerzo intenso para terminarlo bien. Pero era algo para lo que estábamos preparados porque sabíamos que podía ocurrir, y es increíble de lo que es capaz la gente en tan poco tiempo cuando te encuentras entre la espada y la pared. Ahora tenemos una solución de empaque muy ordenada. Los responsables de la caja de cambios y suspensión trasera han hecho un gran trabajo para rediseñar todo”.

El McLaren MCL33 de Fernando Alonso mantiene las virtudes de su predecesor

Todas las partes buenas que tenía el ya obsoleto MCL32 se han tratado de mantener en el nuevo McLaren. Y en gran parte esto ha sido posible gracias al trabajo realizado por Renault, que ofrece en este 2018 un motor más ligero y menos voluminoso al haber eliminado una considerable cantidad de conductos, lo que ha permitido a los ingenieros de Woking mantener vigente una de las zagas más pequeñas de la parrilla, con los beneficios aerodinámicos que ello supone. Además, el propulsor francés, según fuentes cercanas a McLaren, ofrecería una potencia 69 CV mayor a la del Honda.

Queda por ver ahora si todas las buenas intenciones de McLaren quedan traducidas en buenos resultados en la pista. Las primeras respuestas las tendremos la semana que viene, cuando den comienzo las pruebas de pretemporada en Montmeló. La prueba de fuego, en Australia.