Robert Kubica está hundido: “Estaba casi convencido de que correría en Australia”

La perseverancia de Robert Kubica en su idea de volver a ser piloto de Fórmula 1 tras su grave accidente de 2011 merece todo el reconocimiento del mundo. Una historia de superación en toda regla que, por desgracia, no tuvo un final feliz. Tras una dura disputa, el ruso Sergey Sirotkin y sus millones se llevaron el segundo volante de Williams, relegando al polaco al puesto de piloto reserva.

A pesar de todo esto, Kubica reconoce que hubo momentos en los que estaba prácticamente convencido de que sería él el elegido para correr, algo a lo que todavía no renuncia. “¡Ahora estoy más lejos que hace unos meses! Pero creo que en los próximos siete, ocho o nueve meses me puedo acercar a ello. No sé cómo estuve de cerca, pero ahora ya no vale. Tengo la costumbre de creer en las cosas solo cuando suceden, pero en algún momento estuve casi convencido de que estaría en Australia”.

Pasado el mal trago de verse sin volante, Kubica reconoce que ahora se centrará en hacer el mejor trabajo posible en Williams para tratar de volver a disputar un Gran Premio de Fórmula 1. “Mi confianza ha aumentado. Por supuesto, el más difícil es el último paso, pero lo intentaré. Trataré de aprovechar esta oportunidad al máximo. Nunca se sabe lo que la vida puede traer, necesito disfrutar lo que tengo. Cuando pienso dónde estaba hace dos o tres años… Ahora estoy feliz y miro hacia adelante. Las expectativas eran mayores, pero no cederé en esta pelea”.

En una muestra más de la positividad que siempre desprende Kubica, el piloto afirma sentirse en una posición muy similar a la del año 2006, cuando debutó. Entonces era piloto reserva del equipo BMW Sauber, ascendiendo a titular con la temporada ya empezada. Eso sí, el polaco reconoce que no le hará mucha gracia ir a las carreras y no poder pilotar. “Para mí es un regreso a la Fórmula 1. Es un segundo comienzo, porque vuelvo a un rol similar al que tuve antes de mi debut en 2006. Ir a las carreras de Fórmula 1 para ver cómo corren otros no será agradable, pero también vale la pena intentar regresar”.