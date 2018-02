“Que no haya chicas en la Fórmula 1 es un pecado, van a convertir esto en una serie de Mickey Mouse”

La nueva temporada de Fórmula 1 va a traer varias novedades, entre las que encontramos el famoso Halo para proteger las cabezas de los pilotos en caso de accidente y la prohibición de las azafatas en las parrillas de salida. Pues bien, ni una cosa ni la otra son del agrado de Willi Weber, el antiguo manager de Michael Schumacher.

Respecto a las chicas, una decisión tomada por los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, Weber considera que aportaban glamour a la competición, y alerta de que soluciones tan extremistas como ésta no son buenas. “Que no haya chicas en la parrilla es un pecado. Otorgaban el glamour necesario. Los nuevos propietarios deben tener cuidado de no convertir la Fórmula 1 en una serie de Mickey Mouse”, dice Weber en Kolner Express.

Ya en el plano deportivo, Weber se ceba con Jean Todt y la FIA que el francés preside por la introducción del polémico Halo. Aún considerando que la seguridad debe ser primordial, que arruine la estética de los monoplazas es un fallo que el famoso manager no considera adecuado. “El Halo es feo y arruina los coches. La seguridad es importante, pero este ha sido un error de Jean Todt”.

Weber no sabe nada de Michael Schumacher

A pesar de la estrecha relación que les unió durante años, Willi Weber reconoce que no sabe nada de la salud actual de Michael Schumacher. No obstante, muestra esperanza de que esto cambie de aquí a un par de meses, ya que en abril se estrenará una muestra con todos los coches de la leyenda germana, momento en el que Weber debería coincidir con Corinna, la esposa del Kaiser. “Desafortunadamente, no tengo noticias de Corinna. El accidente de Michael fue hace cuatro años y ahora ya todos sabemos que no fue una pierna rota. Tal vez en la inauguración de la colección de coches sepamos si se siente mejor”.