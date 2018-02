Checo Pérez y Force India, ante el “mayor desafío de su historia”

Si hay un equipo de Fórmula 1 cuyo rendimiento es admirable por todo el mundo, ese es Force India. La escudería se ha confirmado durante estos años como la que mejor rinde por detrás de los tres grandes, Mercedes, Ferrari y Red Bull. ¿Cómo lo hacen? Optimizando al máximo unos recursos que, ni de lejos, son los de algunos de sus rivales. Por ello, uno de sus pilotos, Checo Pérez, afirma que se encuentran este año ante el que será el mayor desafío de su historia.

“Me gustaría repetir lo que conseguimos en los dos últimos años. Creo que Force India está encarando su mayor desafío en la historia del equipo. La zona media de la parrilla va a volverse muy competitiva, pero creo que seremos lo suficientemente fuertes. Creo que este equipo tiene más que ofrecer y hay años mejores esperándonos. El equipo es capaz de lograr grandes cosas, todo lo que necesitamos es un apoyo económico”, afirma un Pérez que sabe que, a igualdad de presupuesto, Force India sería capaz de dar un importante paso hacia adelante.

La historia de Checo Pérez con Force India es ya muy longeva. De hecho, el mexicano ha disputado 78 carreras con ellos, con lo que esta temporada podría convertirse en el piloto con más participaciones de la historia del equipo, un hito que ahora mismo recae en el alemán Adrian Sutil, que tomó parte en 91 pruebas. “No conocía este detalle, pero me hace estar orgulloso de ser parte de este equipo. Recuerdo la primera vez que vine aquí, cómo era el equipo y cómo es hoy. He sido parte de los años más exitosos en su historia, el piloto con mejores resultados y más podios y esto me hace estar extremadamente orgulloso”, finaliza Pérez.