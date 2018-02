Philip Morris seguirá patrocinando a Ferrari aunque no se puede anunciar tabaco en la Fórmula 1

Hace ya tiempo -desde 2007- que las firmas tabacaleras fueron expulsadas de la Fórmula 1. No se quería mezclar la imagen deportiva del certamen con todas las connotaciones negativas de este tipo de empresas. Sin embargo, esto no ha acabado con la relación que existe desde hace casi medio siglo entre Ferrari y Philip Morris. Sí, hace tiempo que los coches rojos no lucen los logotipos de Marlboro, pero los 40 millones de euros anuales que les cuesta la broma a sus dueños siguen siendo considerados como bien empleados.

En un primer momento, Ferrari sustituyó los logotipos de Marlboro por unas líneas blancas en forma de código de barras, pero una denuncia por publicidad subliminal acabó con ello. Sin embargo, desde Philip Morris siguen considerando beneficioso que su nombre se una al de Ferrar, a pesar de que no puedan lucir su imagen en el monoplaza más popular del mundo.

Con el objetivo de que todo el mundo sea consciente de que Philip Morris sigue formando parte de Ferrari, se rumorea que el monoplaza de este año, además de contar con una decoración totalmente roja -con un tono de rojo más oscuro que hasta ahora-, tendrá una serie de detalles en gris, al estilo de la Ducati de MotoGP. Y todo ello sin descartar que el logotipo de IQOS, el cigarrillo electrónico de la empresa, luzca en los coches de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Sea como fuere, uno de los patrocinios más longevos de la historia del deporte sigue viento en popa.