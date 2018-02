Lo que no se ha contado: Daniel Ricciardo estrelló el nuevo Red Bull el día de la presentación

Una vez presentado el nuevo Red Bull RB14, Daniel Ricciardo procedió a estrenarlo en el circuito de Silverstone gracias a esa triquiñuela que son los conocidos como ‘filming days’ de los equipos. Tienen dos al año y se les permite hacer 100 kilómetros en cada uno. Pues bien, tal y como se informa desde medios italianos, el piloto no completó esa distancia porque estrelló su monoplaza contra las barreras tras patinar sobre uno de los múltiples charcos que cubrían el trazado inglés.

Al parecer, el nuevo Red Bull RB14 resultó bastante dañado en su parte delantera. Alerón, morro, suspensiones, apéndices aerodinámicos de la zona… todo ello tenía que ser sustituido, con lo que el equipo austriaco decidió poner fin a su día antes de tiempo. Y todo ello después de perder más tiempo del deseado antes de salir a la pista debido a un problema en el depósito de combustible, en uno de esos fallos típicos del día en el que debuta un nuevo monoplaza.

A pesar de todas estas dificultades, Daniel Ricciardo se mostró muy contento de lo que pudo ver en las vueltas que completó al volante del nuevo Red Bull RB14. “Siempre es difícil contar algo tras solo unas vueltas, pero la sensación inicial es buena. No hizo nada que me asustase y ya puedo sentir que la parte trasera del coche está bastante asentada, incluso en estas condiciones tan pobres. Esas son unas primeras señales alentadoras”. ¿Y qué tiene que decir el piloto sobre la presencia del polémico Halo? “Puedo ver bien. Antes solo había hecho un par de vueltas de instalación con él, así que era bastante nuevo, pero realmente no me di cuenta de que estaba ahí. A menos que haya alguna señalización arriba, no veo ningún problema. Es un poco incómodo entrar y salir, ¡probablemente me rompa un aductor! Pero está bien. Es un pequeño reto, pero lo superaremos”.