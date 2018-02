Christian Horner menosprecia a McLaren y da por hecho que Red Bull estará por delante de ellos

La llegada del motor Renault a McLaren ha disparado el optimismo en las filas del equipo de Fernando Alonso. De hecho, desde Woking afirman que el gran objetivo para este año es estar a la altura de Red Bull, el otro equipo puntero motorizado por los franceses. Sin embargo, hay quien no piensa así. Concretamente Christian Horner, el director de equipo de los energéticos, que se basa en el impulso mostrado por su escudería a finales de 2017 para asegurar que su objetivo es cazar a Mercedes y Ferrari, y no estar pendiente de un McLaren a quienes, a pesar de considerarlos como un gran equipo, no ve en la lucha.

“McLaren es un gran equipo y tenemos ganas de competir con ellos. Sin embargo, hemos progresado mucho, especialmente en la segunda mitad de la pasada temporada y espero mantener ese impulso en 2018. Las reglas son más o menos las mismas, así que hay muchas lecciones de 2017 que podemos aplicar en el desarrollo del nuevo coche. Si hemos aprendido las lecciones del año pasado y la fiabilidad mejora, no veo razón para no estar a la par de los mejores”, asegura Horner en Speedweek.

Estas palabras contradicen las del asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, que se ha mostrado bastante pesimista acerca de las posibilidades de su equipo en lo que a pelear por el mundial se refiere. Marko sabe que cuentan con un coche muy competitivo, pero también que la falta de caballos respecto a Mercedes y Ferrari en su motor puede ser un lastre imposible de soltar. Pero quién sabe, quizás Renault haya dado este año con la tecla…