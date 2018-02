Zak Brown: “McLaren tendrá la decoración más distinta de la parrilla respecto a 2017”

Que el nuevo McLaren va a ser bonito ya lo ha afirmado Fernando Alonso. Además, ahora sabemos que no va a tener nada que ver con el MCL32 del año pasado, tal y como ha señalado Zak Brown. El CEO de los de Woking ha afirmado que el nuevo monoplaza británico será el más diferente de la parrilla respecto a 2017. “Continuamos escuchando a los aficionados. Queremos que sea una decoración llamativa. Ya casi está listo, aunque depende un poco de los patrocinadores. Además de Sauber, creo que tendremos la decoración más diferente de la parrilla respecto a 2017”.

Este cambio de colores se deberá, además de por la llegada de una nueva era de la mano de Renault, por la presencia de nuevos patrocinadores, entre los que se encuentra, por ejemplo, Dell. “Por el lado comercial está yendo todo muy bien. Anunciamos a Dell, por lo que ya son tres nuevos socios. Puedo avanzar uno o dos más antes de que empiece la temporada y después veremos”, ha afirmado Brown en Motorsport.com.

Aunque el coche se presente en apenas unos días, Brown no descarta tampoco que McLaren incluya más patrocinadores a lo largo de la temporada, una práctica no muy habitual pero sí muy válida, especialmente si se muestra una mejora importante de rendimiento como la que se espera. Eso sí, sin llegar a tener un patrocinador principal, algo ya anunciado hace un tiempo. “Una vez empiece la temporada las cosas van más lentas, pero nunca paras. Hay mucho interés comercial y, cuando estemos en pista, también ayudará, porque hay gente que prefiere esperar a ver cómo rendimos. Ser novenos la pasada temporada no pone fácil venderte ante los patrocinadores. No creo que tengamos un patrocinador principal esta temporada”, finaliza Brown.