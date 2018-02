Toto Wolff no se fía de Fernando Alonso: “Tomamos muy en serio a McLaren”

Que McLaren debería ser uno de los equipos que más mejorase esta temporada respecto a la pasada en el mundial de Fórmula 1 no se le escapa a nadie. Solamente la sustitución del motor Honda por el Renault debería aportar un extra de potencia más que notable para los monoplazas británicos. ¿Tanto como para pelear por el mundial? Así lo cree Toto Wolff, máximo responsable del equipo Mercedes, que insiste en considerar a los de Woking como rivales, además de Ferrari, Red Bull y Renault.

“Tomamos en serio a Ferrari, a Red Bull, a McLaren y a Renault. Todos los pilotos de estos equipos pueden luchar por el campeonato y otros quizás nos sorprendan. Quiero seguir siendo humilde y esperar la competencia de todos estos equipos y si somos capaces de alinear todos los elementos como lo hemos hecho el año pasado. Entonces vamos a ganar carreras y luego lucharemos por campeonatos. Si no lo hacemos, no habremos sido lo suficientemente buenos”, ha afirmado Wolff.

No obstante, de entre todos estos equipos a quien más teme el dirigente de Mercedes es a Ferrari, ya que deberían continuar con la línea ascendente mostrada el año pasado, a pesar de un final de temporada más gris de lo deseado. “La forma en que su coche se comportó en pista fue excepcional y el paso que dieron durante el invierno fue probablemente el más importante de todos los equipos. No obstante, estoy contento de que nos hayamos mantenido juntos. Tenemos un récord de once victorias de carreras por las cinco de Ferrari, y el cronómetro nunca miente. Dicho esto, necesitamos mantener los dos pies en el suelo. Ferrari podría haber ganado más carreras. Los tomamos muy en serio como un verdadero contendiente para este año como lo hacemos con los otros equipos”, finaliza Toto Wolff, sabedor de que Mercedes no se puede dormir en los laureles a pesar de llevar ganados cuatro mundiales y otros tantos de pilotos de forma consecutiva.