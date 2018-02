Red Bull da esperanza a Alonso: “Renault debería ser más fiable y potente en 2018”

A tan solo una semana vista del comienzo de la pretemporada de la Fórmula 1, los pronósticos sobre lo que pueda ocurrir a partir de marzo no paran de llegar. Uno de los principales alicientes será ver que rendimiento es capaz de ofrecer el motor Renault, de cara a comprobar si Red Bull y McLaren pueden ser de verdad candidatos a ganar. En este sentido, Helmut Marko, asesor deportivo de los austriacos, no duda de su proveedor de unidades de potencia, aunque todo depende del trabajo realizado por Mercedes este invierno. “El motor Renault debería ser más fiable y potente en 2018, y lucharemos con un chasis competitivo. Pero si Mercedes produce un nuevo motor, la cuestión es saber si tiene todavía más ventaja. Pero deberíamos estar más cerca de Mercedes”, afirma Marko.

No obstante, Marko no es especialmente optimista con lo que pueda ofrecer su propio equipo y, por consiguiente, tampoco McLaren. La razón no es otra que tiene muy claro que Mercedes seguirá siendo la fuerza dominante. “No creo que estemos en una situación en la que podemos ir ya a por el campeonato mundial”. Y todo ello a pesar de que en el seno de Red Bull se es consciente de que van a contar una vez más con un coche a la altura, que de nuevo podría estar lastrado por una falta de caballos en su motor respecto al de los alemanes, algo que, no obstante, puede llegar a ser subsanable en determinadas circunstancias. “Adrian Newey vio por primera vez que podríamos vencer a Mercedes en una carrera donde el motor se comporte bien. En el pasado hemos sido más fuertes en la segunda mitad de temporada. No obstante, lo esencial ahora es que entremos bien preparados desde el inicio del curso”.

De lo que no tiene dudas Helmut Marko es de que Red Bull tiene una alineación de pilotos perfecta, con lo que le gustaría renovar a Daniel Ricciardo más allá de 2018. “Si tienes a dos pilotos igualmente fuertes, ambos buscan el rendimiento máximo y empujan a los técnicos para lograr el mejor resultado posible. Pero cuando sólo tienes a un piloto que va al límite, no sabes exactamente dónde estás”.