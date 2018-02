Valtteri Bottas critica las nuevas aventuras de Alonso: “Prefiero centrarme en la F1”

La participación de Fernando Alonso en el mundial de resistencia –WEC– sigue dando que hablar. Ahora ha sido Valtteri Bottas el que ha expresado su opinión, asegurando que a él no le llama la atención en absoluto el participar en algo que no sea la Fórmula 1 y que, si Alonso lo hace, es porque quizás lleva demasiado tiempo en el Gran Circo.

“Si siente que tiene tiempo y energía para eso, no hay problema. Tal vez le gusta probar cosas nuevas porque ha estado en Fórmula 1 mucho tiempo. Pero en este momento no creo que me gustase comenzar a compaginar otras categorías con la Fórmula 1. Prefiero centrarme completamente en ella”, ha declarado Bottas en medios finlandeses.

Otra de las cosas de las que no quiere ni oír hablar Valtteri Bottas es acerca de una posible ampliación del calendario de la Fórmula 1, considerando que las 21 carreras de este año ya están bien. Como mucho él haría un calendario de 25, lo que ya supondría un importante reto logístico para los equipos.

“Tenemos 21 carreras, pero 25 son el límite máximo. Será difícil hacer eso por el lado de la logística. Hay gente en la que pensar y los costes también serán mucho más altos si los equipos tienes que atraer a más personas”, afirma Bottas.

Ya sea con 21 o 25 carreras, Valtteri Bottas se enfrenta este año a un reto de altura. Con la adaptación a Mercedes totalmente finalizada, ya no hay excusas para que el nórdico se acerque lo más posible al rendimiento de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, algo que no sucedió todo lo que les gustaría a Toto Wolff y compañía durante 2017. Bottas se juega la renovación con los de la estrella, con Daniel Ricciardo merodeando en busca de un asiento que le permita pelear por el mundial.