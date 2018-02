Zak Brown para los pies a la promesa de McLaren: “Alonso es más rápido que Norris, tiene que aprender de él”

La nueva promesa británica, Lando Norris, acecha el puesto de piloto titular en McLaren. Prometedor piloto inglés en un asiento inglés. ¿Os suena? Pues no, de momento parece que no vamos a volver a 2007, cuando Lewis Hamilton pasó de ser un novato a candidato a todo gracias a los deseos de Ron Dennis. De hecho, Norris de momento no va a ser ni siquiera un novato, a pesar de haber presionado ya a McLaren para que le de más pronto que tarde un volante en la Fórmula 1.

Según Lando Norris, su futuro en McLaren depende de lo que haga Fernando Alonso, afirmando que está dispuesto a esperar un año para ascender al Gran Ciro, no más. Por desgracia para él, los planes del jefe de equipo y CEO de McLaren, Zak Brown, son otros. El dirigente americano piensa que su diamante en bruto aún tiene mucho que aprender, y si es de Alonso, mejor que mejor. ¿Las razones? El español es más rápido y más experto todavía. “Lando es muy rápido, pero Fernando es más rápido todavía, por lo que Norris puede aprender mucho del español, además del profesionalismo con el que Alonso afronta las carreras”.

A pesar de que Brown ve a Norris como un proyecto de futuro, quiere ir desarrollándole poco a poco como piloto, motivo por el cual le permitió correr las 24 horas de Daytona junto a Fernando Alonso a finales del pasado mes de enero. “Creo que hay que ser prudentes con los más jóvenes. Permití a Norris que disputase las 24 horas de Daytona, ya que normalmente es en la temporada baja cuando los otros pilotos van a jugar al golf o las que fueran sus actividades de vacaciones. Creo que es bueno para Lando ver cómo Fernando se acerca al fin de semana de la carrera y está mejor preparado que cualquiera de los pilotos que ha visto”.