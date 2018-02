“Nuestra fábrica no ha salido ardiendo al arrancar el motor Honda”

Que la presente época de Honda en la Fórmula 1 está siendo un auténtico desastre no es ningún secreto. Las tres temporadas completadas al lado de McLaren han dejado ver un propulsor tan poco potente como frágil. Por suerte para ellos, este año van a trabajar de la mano de Toro Rosso, rebajando considerablemente los niveles de presión a su alrededor, algo que solamente irá en el beneficio del desarrollo que pretenden tener. Incluso el ambiente con el equipo italiano es de lo más distendido, tal y como han demostrado en Faenza al arrancar su nuevo propulsor.

En un tono de lo más sarcástico, desde las redes sociales Toro Rosso ha mostrado cómo han arrancado por primera vez el motor Honda, recalcando que todo ha ido sin problemas y, lo más importante, sin prender fuego la fábrica. “El motor no ha estallado. Todo lo contrario. Arrancó al primer intento y todo ha transcurrido como estaba planeado. Nuestra fábrica está en perfecto estado. No se ha prendido fuego. Gracias por la preocupación”, afirmaron los italianos entre risas.

Bromas aparte, queda ahora por ver cómo ha mejorado Honda este invierno, algo fundamental para que Toro Rosso no se convierta en el farolillo rojo del mundial. Si a un STR13 que no se espera especialmente competitivo le pones un motor que tiene un déficit importante de caballos, tendrás como resultado uno de los monoplazas menos competitivos de siempre. Sin embargo, el equipo ‘B’ de los energéticos es consciente de la aventura que están a punto de comenzar, y aunque las primeras carreras sean duras, están convencidos de que tienen entre manos un producto con mucho potencial. Si no, Red Bull no les querrían tener vigilados tan de cerca.