Ricciardo quiere irse a Mercedes: “Me encantaría pelear con Hamilton como compañeros”

El futuro de Daniel Ricciardo sigue siendo una de las grandes incógnitas de cara a la temporada 2019 de Fórmula 1. Con el resto de pilotos que acaban contrato teniendo su futuro relativamente claro, el australiano es el único que dice abiertamente que no le importaría cambiar de aires. Quiere ganar el mundial, y a día de hoy no hay mejor sitio para hacerlo que Mercedes.

Teniendo todo esto en cuenta, las últimas declaraciones de Ricciardo apuntan de nuevo a la marca de la estrella, que podría considerar al piloto como sustituto de Valtteri Bottas, quien jamás pasará de ser un buen segundo de a bordo. “Me encantaría luchar con Hamilton como compañero en algún momento, independientemente de la situación del equipo. Sería divertido. Nunca me he preocupado demasiado por el tipo de compañero. La gente me llamará mentiroso, pero me gusta tener un compañero rápido. Siempre vas a darlo todo y se demuestra más tu valor, lo bueno que eres y dónde estás”, asegura Ricciardo en Racer.

Ricciardo asegura además que una pelea de tú a tú con Lewis Hamilton no le asusta, ya que desde el Gran Premio de España de 2016 mantiene un equilibrado duelo con Max Verstappen, considerado por todos como el gran talento de la Fórmula 1 de la próxima década. “Estoy aquí para ganar, sí, pero para ganar siendo el mejor y no teniendo suerte o algo así. Si gano un título, quiero saber que fui el mejor piloto ese año. Para ser el mejor, tienes que luchar contra los mejores. Definitivamente, tengo a un piloto bueno a mi lado con Max”.

A pesar del claro deseo de Ricciardo de ganar vestido del color que sea, el piloto no descarta una renovación con Red Bull, equipo del que asegura que no le ha puesto ninguna fecha límite para firmar un nuevo contrato. “No quiero tomármelo como si tuviera todas las cartas y todo el mundo me fuera a escuchar o vaya a esperar mi llamada. He hablado brevemente con Red Bull desde el final de la temporada y no me han dado ningún ultimátum, ni tampoco me han puesto un contrato delante y me han dicho ‘firma esta semana o pasamos’. Han sido amables dándome algo de tiempo y entienden que quiero ver dónde estamos en las primeras carreras”.