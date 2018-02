McLaren, preparada para el comienzo: “Llegamos a los test mejor que nunca estuvimos con Honda”

Si hay un equipo que tiene ganas de que comience la nueva temporada de Fórmula 1, ése es McLaren. La llegada de Renault ha declarado el estado de optimismo en Woking, hasta el punto de afirmar, en boca de su director de ingeniería Matt Morris, que llegan mejor preparados que nunca a los test de pretemporada respecto a la era de Honda. “Algunas de las cosas que hemos estado haciendo, en particular con Renault, significa que estaremos mejor preparados para ese primer día en Barcelona que lo que quizás hayamos estado en el pasado con Honda. Siempre es bueno estar un poco más adelante de donde quieres, pero deberíamos ir a las pruebas de invierno en un par de semanas en el mejor estado posible”.

No obstante, no todo ha sido un camino de rosas en esta transición de los japoneses a los franceses. El retraso en la firma del nuevo contrato de suministro con Renault hizo que en McLaren se temiese por los plazos de fabricación del nuevo MCL33. “Hubo unas pocas semanas en las que fue un poco ajustado, pero desde entonces nos las arreglamos para estar en un programa normal con Renault. No es como si hubiéramos estado jugando a ponernos al día todo este tiempo, solo lo hicimos durante dos semanas para volver a un programa normal”.

A pesar de que ahora lo ve todo en su sitio, Morris asegura que se vivieron momentos de tensión entre su departamento y sus jefes ante la falta de noticias sobre el motor a utilizar en 2018. “Si hubiéramos cambiado la unidad de potencia antes, podríamos haber adelantado muchas cosas. Tratamos de retrasar lo más tarde posible cosas como el chasis y el diseño de la caja de cambios, para que coincidiese con la llamada de último minuto. Les dije a Eric Boullier y Zak Brown: ‘realmente necesitamos ponernos con el chasis ahora, ¿podéis decirme qué motor pondremos?’ Afortunadamente esto llegó justo a tiempo”.