Nelsinho Piquet insinúa un amaño en las 24 horas de Le Mans: “Harán que Alonso gane”

La saga de los Piquet siempre se ha caracterizado por tener la lengua bastante viperina en cuanto un micrófono se acercaba a ellos. Al menos, el padre lo compensaba ganando mundiales de Fórmula 1. El hijo, Nelsinho, tiene como mayor logro en el Gran Circo haber estrellado voluntariamente su Renault en Singapur 2008 para hacer que la estrategia del equipo francés para que Fernando Alonso ganase aquella carrera funcionase.

Experto en amaños, por tanto, se cree el ladrón Nelsinho Piquet que todos son de su condición, asegurando que la organización del mundial de resistencia hará lo que pueda para que Alonso triunfe en las 24 horas de Le Mans. “Hace más de diez años que fue campeón y todavía es una de las mayores estrellas de la Fórmula 1. Y será campeón de Le Mans. La categoría le hará ganar. Están cambiando hasta la fecha de la carrera para que pueda correr en Fuji. Está aprovechando el momento y yo haría lo mismo con los ojos cerrados”, ha dicho el brasileño en declaraciones al blog ‘A mil por hora’.

Todo esto no quita que Nelsinho Piquet reconozca que Alonso es un piloto de ambición interminable, además de inteligente, algo que se ve no solamente en el coche según el brasileño. “Alonso tiene un carácter fuerte. Es un gran piloto, rápido y lo quiere todo. No sabe dividir, pero a veces un piloto tiene que ser así. Respeto su voluntad de correr en Indianápolis, Daytona y Le Mans. A él le gusta competir. No lo hace por la fama, por esto o lo otro. Es muy inteligente. Se ve en los intercambios de cascos en cada carrera. Es todo comercial, para vender más miniaturas”. Si tú lo dices…