Mark Webber: “Si Alonso luchase por el título no correría en otras categorías”

La participación de Fernando Alonso en el mundial de resistencia -WEC- sigue dando que hablar. El último en dar su opinión ha sido Mark Webber, al que este certamen encumbró como campeón del mundo. El ex de Red Bull afirma que la participación del español en otras categorías a la vez que en la Fórmula 1 se debe simplemente a que no puede pelear por el campeonato con McLaren.

“Para él, competir en Le Mans es fantástico. Lo va a disfrutar, pero no estoy seguro sobre de qué va todo esto. Está bien para él, pero no estoy seguro de lo entusiasmados que deben de estar en McLaren con todo. Él es un corredor y admiramos eso. Quiere correr en cada oportunidad que sea posible. Eso no se podía hace tres o cuatro años. Ahora hay menos test en Fórmula 1 y claramente él no es competitivo. Si estuviera luchando por el título, nunca haría nada de esto. Apenas pasa tiempo en el simulador de McLaren. Es un piloto de la vieja escuela y eso es lo que admiramos de él”, ha afirmado Mark Webber.

Además de todo esto, Webber expresa su esperanza de que las distracciones que tendrá Alonso con el WEC no influyan en la Fórmula 1, especialmente en un año 2018 en el que se supone que McLaren debería ser más competitivo de la mano de Renault. “Pensé que la idea de correr en Indianápolis -en 2017- era genial. Obviamente, McLaren dio mucha pena el año pasado y espero que sean un poco más competitivos este año. Solo espero que las distracciones que derivan de pasar de una categoría a otra, cuando hay opciones de lograr un buen resultado en Fórmula 1, no permitan a Alonso perder esa oportunidad”, finaliza el australiano.