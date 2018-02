Fernando Alonso quiere guerra: “Vamos a ser mucho más competitivos que en 2017”

Fernando Alonso espera con ganas el comienzo de la temporada 2018, tanto en Fórmula 1 como en el mundial de resistencia. Especialmente en el Gran Circo, donde espera un importante salto de competitividad respecto al año pasado, tal y como ha declarado en una entrevista concedida al diario As. “Vamos a ser mucho más competitivos. No sé cuánto, porque al final por ejemplo Red Bull el año pasado parecía que iban a ser muy fuertes con el cambio de reglamento y empezaron regular, Verstappen tuvo muchos abandonos, tenía menos vueltas que nosotros a mitad de año y un año así con las expectativas que tenía Red Bull es demoledor. Pero bueno, siempre te preguntan si vas a tener coche, coche, coche… y si luego tienes un mal inicio de año es un chasco tremendo, así que no podemos anticipar nada, lo que sí es seguro es que las expectativas son mucho mejores que las que teníamos estos últimos tres años, estos últimos tres inviernos”.

Gran parte de culpa de este optimismo la tiene el motor Renault, en el que Alonso tiene una fe inquebrantable. “Yo creo que hay tres fabricantes de motores ahora mismo a un grandísimo nivel que son Mercedes, Ferrari y Renault y, de los tres, Mercedes es el dominador de los últimos años, de esta nueva era, pero si hay que confiar en alguien hay que hacerlo en Renault, que en los últimos diez o doce años ha ganado seis o siete. Los cuatro de Red Bull, los dos míos. Renault es un motor de garantías y siempre lo ha sido”.

Teniendo en cuenta que la Fórmula 1 se presenta de una forma tan positiva este año, ¿por qué se mete Fernando Alonso en la aventura del WEC y las 24 horas de Le Mans? “La Fórmula 1 es mi principal objetivo, pero Le Mans es una carrera que siempre he querido hacer, una carrera que me atrae, que tiene la suficiente grandeza para participar en ella. Me llama mucho la atención, ha surgido la oportunidad de hacerlo y lo voy a hacer”.

¿Es este paso hacia la resistencia una muestra de que la retirada de Fernando Alonso está cerca? No, aunque el piloto reconoce que cada año, por cuestión de edad, se replantea su futuro. “Cada verano o cuando llega el final de un contrato, llega un momento de reflexión en el que ves si te gusta lo que haces, si te estás divirtiendo… Podría decir que hay momentos de la temporada que son más pesados con viajes, eventos, cosas que te pueden desanimar y tirarte para atrás y otros momentos de la temporada que te gustan, te diviertes. Y lo más importante cuando hay dos meses que no hay carreras, normalmente, intento buscar alguna carrera ya sea de kart, o este invierno Daytona… Es decir, solo tengo señales aún de que me gusta lo que hago, de que me divierto y el día que no tenga esas señales será el momento de dejarlo”.