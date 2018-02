La contradicción de Chase Carey, presidente de la F1: “Vamos a seguir teniendo chicas guapas”

La polémica prohibición de las azafatas en las parrillas de salida de los Grandes Premios de Fórmula 1 sigue dando que hablar. En este caso, con la opinión acerca del tema del principal impulsor del mismo, Chase Carey. El presidente de la Fórmula 1 ha asegurado que la competición seguirá manteniendo a las chicas guapas dentro del mundillo, pero sin negar que el papel de las mismas debe cambiar por la propia evolución de los tiempos.

“Hay que seguir evolucionando y respetar las opiniones de las personas. Si un número significativo de personas no está de acuerdo con algo, creo que debes respetarlo, pero vamos a seguir siendo un deporte con glamour, emoción y chicas guapas. Creo que es parte de la vida y parte de lo que hace que nuestro deporte sea especial. Es un deporte de glamour y de mística, pero debes ir evolucionando. En el mundo de hoy hay sensibilidades diferentes y no puedes ser terco. Hay cosas que tenían sentido en el pasado que no siguieron adelante. Cuando había tanta gente que sentía que la presencia de las ‘grid girls‘ estaba desactualizada y no pertenecía a un deporte de hoy día, creo que debes ser consciente de eso. El número que lo veía apasionadamente positivo en el otro lado era mucho más pequeño. La reacción ha sido cómo esperábamos, gente a favor y en contra. En realidad, a mí me gustan las ‘grid girls‘ pero no es una decisión para mí, sino para los fans”, ha dicho Carey en The Telegraph.

¿Qué os parecen las justificaciones del actual ‘jefazo’ de la Fórmula 1? Al que escribe este artículo le han dejado algo tibio, por decirlo de alguna forma. Escudarse en la opinión de los aficionados y luego reconocer que a él le gustaban las azafatas en la parrilla es algo incongruente. Quizás, tal y como se ha vertido desde diferentes lugares, la solución perfecta hubiese sido algo intermedio, no una prohibición total que, visto en frío, quizás tenga más puntos negativos que positivos. En fin, a las carreras, que es lo más importante.