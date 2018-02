Renault preocupa con la fiabilidad de su motor: “Es un dolor de cabeza”

La normativa de la Fórmula 1 de cara a la nueva temporada permanece estable en casi todos los puntos. Sin embargo, el que cambia promete dar muchos quebraderos de cabeza a los fabricantes de motores. Cada piloto podrá utilizar solamente tres unidades de potencia durante las 21 carreras del campeonato de este año, una cantidad a todas luces insuficiente para Cyril Abiteboul, máximo responsable de Renault en el Gran Circo.

“Es un dolor de cabeza, pero un dolor conocido. Sabíamos que esto iba a llegar, así que hemos llevado a cabo nuestro plan y estrategia conforme a ello. Ahora mismo no hay nada que indique que no podemos ceñirnos a este plan. Todavía no creo que esto sea lo adecuado para la Fórmula 1 e intentaré proponer otro cambio en las próximas reuniones con la FIA y la FOM porque no creo que tenga sentido para nadie”, afirma un Abiteboul que aún tiene esperanza de dejar las cosas como estaban en 2017, con cuatro motores por piloto y año.

Otro de los puntos que cambia en los coches de este año es la presencia del polémico Halo, que Abiteboul, como muchos otros componentes del mundial, acepta con cierta resignación. “Es pesado y no es atractivo estéticamente, pero ya hemos hablado de ello. La decisión está tomada y es necesaria desde una perspectiva de seguridad. Las cosas tienen que evolucionar. Supongo que habrá más intentos para hacerlo de forma más refinada y, de momento, estamos intentando integrarlo de la mejor forma posible”, comenta el responsable de Renault.

Queda por ver la eficacia del polémico dispositivo -esperemos que no muchas veces- y, sobre todo, en qué afecta realmente a los equipos. El extra de peso que supone, así como su influencia aerodinámica, ha condicionado a todos los diseñadores en la creación de los nuevos monoplazas. ¿Hasta el punto de agitar el orden establecido en 2017? Lo dudamos.