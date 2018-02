Zak Brown: “Alonso puede volver a Indianápolis en 2019”

Indianápolis 2017 solamente fue el comienzo de las aventuras de Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1. Este año con Daytona y su participación en el WEC lo hemos comprobado. No obstante, algo ha cambiado este año, y es que la prioridad número 1 es la Fórmula 1. El asturiano solamente se dejará caer por otras categorías si esto no afecta al Gran Circo. Y esto también vale para 2019, un año en el que podríamos ver al piloto de nuevo en el mítico óvalo americano, tal y como confirma Zak Brown en declaraciones recogidas por As.

“Su prioridad es la Fórmula 1, por lo que siempre hemos estado abiertos a otras actividades de carreras, pero siempre que la Fórmula 1, que es su prioridad número uno, no se vea comprometida de ninguna manera. Creo que demostramos que tenemos la menta abierta a otras posibilidades y por eso Fernando estará en Le Mans, WEC, etc… pero con la F1 presente al cien por cien. La Indy 500, ya veremos. Él quiere regresar y quizá lo haga en 2019. Depende de lo que quiera hacer, depende de cómo se vean los calendarios, pero quiere regresar y ganarlo. No fue una cosa de una vez”, afirma Brown.

A pesar de esta diversificación de planes, tanto Brown como Alonso tienen claro que su principal labor es devolver a McLaren a los lugares de honor de la parrilla de la Fórmula 1, empezando por esta temporada 2018 en la que el motor Renault ha de darles el impulso que necesitan. “Volver al podio de F1 es la prioridad, antes que estar a otras carreras. Con todo lo que está pasando en F1 tenemos que asegurarnos de que en 2021 estemos en una buena posición, así que nuestra participación en Indy o cualquier otro campeonato no es algo que sucederá de la noche a la mañana. Tenemos que estar pensando al cien por cien en Fórmula 1, tengo que encontrar más socios para nuestro equipo, así que cualquier momento en el que esté intentando algo relacionado con la Indy es un tiempo que no gasto en la prioridad número uno, que es el equipo McLaren de F1”, finaliza Brown.