Webber aconseja a Ricciardo para conseguir un coche ganador: “Lo que ha de hacer es ganar a Verstappen”

La renovación o no de Daniel Ricciardo va a ser uno de los puntos calientes de la nueva temporada de Fórmula 1. A finales de 2018, el piloto australiano quedará libre, y se ha hartado de decir por activa y por pasiva que a partir de entonces quiere pilotar un coche ganador, sin importarle el color. Sin embargo, antes de que eso suceda, ha de enfrentarse a un año donde de nuevo tendrá enfrente a uno de los huesos más duros de la parrilla, Max Verstappen. Para que este gran contrato llegue, Ricciardo ha de imponerse a su vecino de box, tal y como opina Mark Webber.

“Creo que lo mejor que puede hacer es superar a Max. Eso ya lo sabe y va a dar lo mejor que tiene para lograrlo. Quiere intentar tener esa mentalidad durante cinco o seis meses, y luego mirar sus opciones. No creo que Mercedes tenga prisa en tomar ninguna decisión, por ejemplo. Van a mantener un ojo sobre Valtteri Bottas y a ver cómo rinde, probablemente hasta Canadá”, afirma Webber.

Que Ricciardo esté dando largas a Red Bull para renovar su contrato no quiere decir que finalmente no vaya a permanecer pilotando para el equipo energético, ya que cabe la posibilidad de que sean estos y no otros los que puedan darle un coche ganador. “Daniel es un piloto top y hay oportunidad de cambio. Pero si bate a Max y los Red Bull vuelven a volar, ¿por qué debería irse? A fin de cuentas, no creo que a Daniel le importen los colores del coche. Solo quiere ganar. Ese es su objetivo y es complicado ganar de manera continua. Es capaz de hacerlo, pero tiene que encontrarse en una posición en la que pueda tener esa oportunidad”, finaliza Webber.