Primer roce entre Renault y McLaren: “No influirán en nuestro motor hasta 2020”

La firma del acuerdo de cesión de motores entre Renault y McLaren dejaba la puerta abierta a que el equipo de Fernando Alonso participase en el desarrollo de las unidades de potencia francesas. En teoría, eso podría darse ya en 2019, un extremo que ha sido rotundamente descartado por Cyril Abiteboul, máximo responsable de los del rombo en la Fórmula 1.

“Queremos ser muy pragmáticos. Claramente en 2018 e incluso para 2019 es muy tarde para que McLaren tenga alguna influencia en el hardware del motor. Dicho esto, queremos ser humildes. Aceptamos que podemos mejorar nuestro producto, que tenemos que mejorarlo y estaremos abierto a sus sugerencias. Creo que es algo más a medio o largo plazo. Primero tenemos que aceptar esta nueva relación. Tendremos que ver cómo evoluciona, pero si funciona bien y es fructífera y positiva no hay razón para que no pueda ir más allá de este ciclo normativo y poder tener una manera de trabajar diferente y más conectada a medio-largo plazo. Pero no es algo que vaya a ocurrir antes de 2020, creo”, afirma Abiteboul, defendiendo la independencia de Renault.

Otro de los puntos que toca Abiteboul es la forma de trabajar de Renault, que según él no tiene nada que ver con la de Honda, algo a lo que McLaren tendrá que acostumbrarse después de tres años compitiendo de la mano de los japoneses. “En Renault desarrollamos una completa unidad motora antes de trabajar con McLaren, por lo que no es como con Honda, donde ellos dependían de McLaren. Todos los parámetros del motor están bajo nuestra responsabilidad”, finaliza Abiteboul.