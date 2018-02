Romain Grosjean: “McLaren va a ser súper fuerte, estará peleando con Red Bull”

El mundo de la Fórmula 1 anda pendiente de McLaren. El equipo de Fernando Alonso va a ser la gran atracción de la pretemporada, ya que todo el mundo espera un gran salto de prestaciones del MCL33, ahora que estará impulsado por un motor Renault. El último en opinar de esta manera ha sido Romain Grosjean, cuya previsión es que los de Woking se sitúen de entrada al nivel de Red Bull, también motorizados por la firma del rombo.

“McLaren va a ser súper fuerte. Tienen grandes recursos, cuentan con la fábrica más grande de la Fórmula 1 y el motor Renault es bastante decente. Han tenido problemas de fiabilidad, pero saben que están allá arriba. Renault está en una trayectoria ascendente también, y han evolucionado bastante bien, así que deberían estar en la lucha. Por supuesto que este año, McLaren estará ahí con Red Bull”, afirma Grosjean.

Pasando a lo que le interesa a su equipo, Grosjean pronostica una fuerte pelea en la zona media de la parrilla. El galo cuenta con Williams, Force India y Toro Rosso como principales rivales directos para Haas, obviando a los cuatro grandes -McLaren inclusive- y a Renault, que como equipo de fábrica debería tener una mayor capacidad de progreso. “Algunos equipos tendrán una unidad de potencia quizás menos poderosa, por lo que unos subirán y otros bajarán. Nosotros no queremos ser de los que bajen. La pregunta es si Williams, Force India, nosotros y Toro Rosso, con la nueva unidad de potencia, podremos estar ahí. Lo mejor es centrarse en nuestro propio trabajo y sabemos dónde podemos mejorar. Tenemos que asegurarnos de que las actualizaciones, a medida que van llegando, funcionen bien y hayan sido validadas antes para no perder tres meses en traer algo que luego no era lo que se esperaba. No voy a dar detalles porque es confidencial, pero es solo un ejemplo”, finaliza Grosjean.