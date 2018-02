Un ex piloto de Fórmula 1, expulsado de las carreras virtuales por antideportivo

¿Te acuerdas de Scott Speed? Se trata de uno de los últimos pilotos estadounidenses en llegar a la Fórmula 1 –el último fue Alexander Rossi–, en la que militó en el equipo Toro Rosso hace aproximadamente una década. Pues bien, vuelve a ser noticia, aunque por un motivo no muy amable. Ha sido expulsado del mundo de las carreras virtuales por su comportamiento antideportivo.

Con los famosos eSports al alza –incluso Alonso tiene un equipo en esta disciplina-, comunidades de pago como iRacing han tenido un importante auge para los pilotos virtuales. Ahí se supone que todos los que compiten lo hacen con el ánimo de llevarlo a cabo seriamente, evitando encontrar jugadores que solamente aparecen para provocar accidentes y demás. Sin embargo, el bueno de Scott Speed no lo ha entendido así, llevándose varias denuncias de otros usuarios por sus discutibles maniobras en la pista.

Scott Speed ha tenido incidentes tanto en pruebas de Rallycross como de la Copa Porsche. Especialmente sangrante es el primer caso, pues como campeón mundial que es, había sido elegido como embajador para promocionar el campeonato. No de la forma en la que lo ha hecho, claro está. A raíz de esto, el piloto americano ha declarado en The Drive que todo esta situación no tiene ninguna importancia al no tratarse de la vida real, criticando a los que le han denunciado por obrar así. Al menos, Speed afirma no haberse tomado todo lo en serio que debería esta aventura en el mundo de las carreras virtuales, donde mucha gente roza el profesionalismo.

El final de la historia se ha saldado con la venta por parte de Speed de su simulador casero, un equipo que le ha costado a su nuevo propietario la friolera de 7.500 dólares, unos 6.300 euros al cambio. Esperemos que le dé un uso mejor, al menos…