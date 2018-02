La gran promesa de McLaren quiere ‘echar’ a Alonso: “Mi futuro depende de lo que él haga”

Que Lando Norris llegará tarde o temprano a la Fórmula 1 nadie lo duda. Su velocidad y desempeño, además de la nacionalidad británica que luce en su carnet de identidad, así lo indican. Sin embargo, parece que el piloto tiene algo de prisa por debutar en el Gran Circo. Con la temporada 2018 cerrada como piloto de Fórmula 2, Norris amenaza a McLaren, equipo al que pertenece, con buscarse su futuro fuera de la estructura si no hay hueco para él en el equipo de aquí a un año. De hecho, el joven apunta claramente a Fernando Alonso como el principal impedimento para su ascenso.

“Se podría decir que mi futuro depende de lo que Fernando Alonso haga, pero tampoco sé lo que piensa el equipo. Hay que esperar a lo que él quiera hacer y además están contentos con Vandoorne”, afirma un Norris que solamente contempla la presente temporada 2018 como formación. “Puedo desarrollarme mucho y mejorar definitivamente como piloto en 2018. Obviamente mi objetivo es estar en McLaren, y si no puedo obtener una plaza aquí, entonces tendré que buscar otras oportunidades. Si me dicen que no habrá en tres años o algo así entonces es obvio que tendré que ir a otro lado. Pero si solo es un año, creo que seguiré con McLaren”.

Es cierto que Lando Norris es una promesa como las que hace tiempo que no se veían, pero alguien debería aconsejarle que no es necesario tener tanta prisa por llegar a la Fórmula 1. Su labor ahora es centrarse en ganar la Fórmula 2, en la que debuta este año. Si lo consigue, estará en una mejor posición para el ascenso a la máxima categoría. Pero que hable en la pista, porque presionar a su propio equipo a través de la prensa a estas alturas de la película no es lo más adecuado.