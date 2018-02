“Fernando Alonso será rápido en Le Mans, es de los mejores del mundo”

La aventura de Fernando Alonso en el mundial de resistencia esta temporada, en el marco del cual disputará las 24 horas de Le Mans, es uno de los puntos calientes del universo de las cuatro ruedas. ¿Qué rendimiento tendrá el asturiano con el Toyota? Para Brendon Hartley, piloto de Toro Rosso y ex de Porsche en el WEC -de hecho, ganó en Le Sarthe el año pasado-, no hay duda, Alonso será rápido. “Es obvio que será rápido, porque es uno de los pilotos más rápidos del mundo. Sin duda”, afirma el neozelandés en Soymotor.com.

A pesar de esa velocidad que se le presupone, Alonso tendrá que acostumbrarse a las diferencias que existen entre la Fórmula 1 y las carreras de resistencia, empezando por un coche donde la visibilidad es mucho peor. “En el WEC hubo problemas de visibilidad en el pasado. Hicieron algunos cambios para que los pilotos estuviéramos sentados en una posición más elevada, porque era difícil ver los vértices de las curvas. La visibilidad de un LMP1 es mucho peor que la de un Fórmula 1, porque existen puntos ciegos”, dice Hartley, que también considera la parte nocturna de las carreras como un reto de altura. “Una de mis mejores experiencias en mis primeras 24 horas fue la conducción nocturna. Cuando estás ahí fuera, sientes un subidón de adrenalina. Tienes visión de túnel y es como si fueras a la velocidad de la luz. Pierdes todas tus referencias y conduces por instinto. No todos los pilotos son buenos en eso, pero a mí me encantó”.

No obstante, algo que puede decidir la carrera más allá de lo comentado hasta ahora es el tráfico, algo que ya pudo comprobar el propio Alonso durante su aventura en las 24 horas de Daytona. “Algo que uno ha de entender es que ha de ser paciente con el tráfico. Has de tomarte tu tiempo para entender los coches que hay. Puede que eso sea frustrante al principio, pero en el WEC no solo hay una carrera, sino que hay varias y entre todas ellas debe haber respeto. Has de ser eficiente pero también agresivo. Hallar ese equilibrio lleva un tiempo. Encontrar ese equilibrio es lo más difícil”, dice Hartley.

De lo que no tiene duda el piloto de Toro Rosso es que Alonso disfrutará la experiencia de Le Mans, una carrera única que lleva todo un año de trabajo. “Son 12 meses de trabajo para una única carrera. Sabes que basta con un pequeño error para acabar con el trabajo de tantísima gente. Le Mans es un fin de semana muy potente, con muchas actividades programadas. Llegar descansado a la carrera ya es todo un reto”. Y eso es precisamente lo que busca Fernando constantemente. Retos.