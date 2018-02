Las 5 razones por las que Fernando Alonso puede ser de nuevo campeón del mundo

¿Será capaz Fernando Alonso de lograr un tercer título mundial antes de retirarse? Es la pregunta del millón para los aficionados españoles. Tras tres años padeciendo un paupérrimo motor Honda, el asturiano renueva esperanzas con la llegada de Renault a McLaren. ¿Mejorará tanto el monoplaza británico como para que Alonso aspire al mundial? Eso está por ver, pero lo que está claro es que piloto y afición tenemos una serie de razones para creer. Son las siguientes.

1 – Sigue en la élite de la Fórmula 1

Puede que Fernando Alonso sea el segundo piloto más veterano de la parrilla tras Kimi Raikkonen, pero, al contrario de lo que sucede con el finlandés, su velocidad no ha disminuido un ápice. Puede que haya estado escondido en la parte trasera de la parrilla durante los tres últimos años, pero aún así ha dejado destellos de que su desempeño sigue siendo el necesario como para plantar cara a cualquiera.

2- La motivación, al máximo

Que un piloto con la vida resuelta y nada que demostrar se embarque en todas las aventuras en las que se está embarcando Alonso solamente denotan una cosa, y es amor por su trabajo. Correr en Indianápolis, en Daytona y el mundial de resistencia, además de la Fórmula 1, nos deja ver que Fernando está plenamente motivado para seguir engrandeciendo su leyenda.

3 – McLaren, un gigante dormido

Puede que McLaren lleve sin ganar una carrera desde 2012 o un mundial desde 2008, pero eso no impide que sigan siendo una referencia dentro de la Fórmula 1. De hecho, ya el año pasado demostraron que no se les ha olvidado cómo hacer monoplazas rápidos. Ahora solamente queda que el motor empuje lo que debe para que todo el mundo se de cuenta.

4 – Renault, un aliado perfecto

Quizás no sea este año cuando la asociación entre McLaren y Renault dé todos los frutos que se espera de ella, pero lo que está claro es que los franceses son una garantía. Además, ya han confirmado que quieren asaltar el mundial con el equipo de fábrica en 2019, lo que significa que para entonces ya tendrán un motor a la altura de los de Mercedes y Ferrari. Sí, el motor que llevará Alonso.

5 – Lo merece

Es cierto que los merecimientos se ganan en la pista, pero ver cómo uno de los mejores pilotos de la presente generación ha ganado “solamente” dos mundiales no es sencillo de aceptar, y más cuando sus dos máximos rivales, Hamilton y Vettel, van por cuatro cada uno. Puede que las decisiones de Alonso a la hora de cambiar de equipo no hayan sido las mejores, pero eso no impide que, por calidad, merezca un tercer entorchado como mínimo antes de dejar el Gran Circo.