El nuevo McLaren ganará un segundo por vuelta sólo por el motor Renault

¿Cortina de humo o realidad? Esa es la cuestión cuando se habla de la supuesta mejora que va a experimentar McLaren este año con la llegada de Renault. Pues bien, según Eric Boullier, director deportivo de los británicos, el optimismo que se ve en Woking está refrendado por datos, los que han salido del simulador. En él ya se ha experimentado con la mecánica francesa, llegando a la conclusión de que el nuevo MCL33 ganará un segundo por vuelta tan solo por el cambio de unidad de potencia.

“Pusimos el motor Renault en el simulador y ya sabemos lo que ganamos simplemente por cambiar la unidad de potencia, y es mucho, aunque estaba previsto. Segundos no, segundo, sin la ‘s’”, afirma Eric Boullier en L’Equipe. No obstante, el dirigente galo apunta a la necesidad de que el nuevo motor Renault sea fiable, especialmente en unos test de pretemporada dónde han de asentarse las bases de lo que luego veremos en las carreras. “Necesito esa fiabilidad de Renault, porque en los últimos tres años nos han faltado datos sobre la degradación de los neumáticos, refrigeración de los frenos o consumo. Ahora recuperaremos hábitos como practicar las paradas otra vez”.

Los fallos cometidos con Honda han hecho además que Eric Boullier se haya involucrado mucho más en esta nueva etapa con Renault, reconociendo que ha asistido a todas las reuniones con los galos desde la primera. “Con Honda, aprendí sobre las dificultades de comunicación ligadas a un lenguaje diferente, pero también a una cultura diferente. No se trata sólo de traducir un mensaje y transmitirlo. La forma en que se dice algo y cuando se dice es igualmente importante, especialmente con los japoneses. Cuando tuvimos nuestra primera reunión técnica con Renault, insistí en estar allí, no para controlar todo, sino para ayudar a los muchachos en caso de que no entendieran algo. El hielo debía romperse, y hoy creo que todos en ambos lados están contentos”.