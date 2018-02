Ecclestone carga contra los nuevos dueños de la Fórmula 1: “Nada de lo que hace Liberty Media tiene sentido”

En un principio, el traspaso de poderes de Bernie Ecclestone a Liberty Media pareció ser amistoso. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando los nuevos dueños de la Fórmula 1 ‘invitaron a irse’ al magnate británico, comenzaron las hostilidades. Los planes de Chase Carey y compañía para mejorar la competición a todos los niveles no encuentran la aprobación de ‘Mr. E’, que a la mínima que puede saca el látigo.

Los planes de popularizar el deporte entre los aficionados hicieron que Ecclestone dijese no hace mucho que Liberty Media estaba convirtiendo su restaurante de varias estrellas Michelin en uno de comida rápida. Sin duda, una curiosa analogía que, vista desde su prisma, tiene hasta sentido. No obstante, Ecclestone es de los pocos que se opone a acercar la Fórmula 1 a los aficionados, volviendo a un tiempo pasado donde el deporte no era tan sumamente elitista.

Otro de los puntos de crítica por parte de Ecclestone es el de la reciente eliminación de las azafatas de las parrillas de salida, puestos que ahora ocuparán niños. ¿Se trata de una decisión acertada o no? En este punto, los aficionados tienen opiniones muy dispares. Eso sí, lo que no admite argumentación para Ecclestone es que esto u otras cosas que se están haciendo mejoren el deporte, más bien todo lo contrario. “Desde lejos, no he visto ninguna cosa que tenga sentido. Todo lo que están haciendo está mal”, ha afirmado Bernie a Sonntagsblick.

Profundizando en su tesis, Ecclestone opina que lo único que están intentando desde Liberty Media es borrar todo su legado de la Fórmula 1, algo que se ve claramente en detalles aparentemente nimios como el del cambio del logo de la competición. “Parece que es lo que están intentado”, finaliza un molesto Ecclestone.