Uno de los principales puntos de conflicto en la relación entre McLaren y Honda fueron las salidas de tono de Alonso por la radio. “Tenemos un motor de GP2”, “nunca he tenido tan poca potencia” y demás lindezas soltó el asturiano en algún momento durante las tres pasadas temporadas. Sin embargo, desde el equipo británico entienden estas situaciones como algo normal. Incluso las defienden, asegurando que fueron una especie de válvula de escape que evitó que el propio Fernando explotase.

“Si no se hubiera desahogado, habría explotado. Estamos hablando de un piloto que ganó dos títulos luchando contra Michael Schumacher, y durante tres temporadas se vio obligado a lidiar con el hecho de que ni siquiera podía pelear por los primeros puestos”, ha declarado Eric Boullier en L’Equipe. “Lo peor es que cuando el motor no funciona, no se pueden calentar los neumáticos y los frenos, se usa más combustible y, por tanto, tienes que levantar el pie del acelerador. Es difícil reconciliar a un piloto de su nivel con estos hechos”.

Otra de las cosas que ve bien Eric Boullier es la participación de Fernando Alonso en otras categorías, considerando que se trata de la mejor manera de mantenerse concentrado en la competición. “Le apoyo. Estamos en un deporte donde la conducción se reduce cada vez más para reducir los costes, pero los pilotos entienden que cuanto más conducen, incluso aunque sea en otras categorías, más se mantienen en práctica. Como jefe, me gusta este argumento. Y si estás constantemente corriendo, tienes menos tentaciones y menos distracciones. Fernando es un deportista profesional que puede prepararse para esto. El año pasado corrió 34 fines de semana compitiendo en karting y otras series. Es lo que le gusta hacer”.