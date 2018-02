Ricciardo menosprecia a Vettel: “Nunca había tenido un compañero que pudiera hacer lo mismo que yo”

Muchos opinan que la pareja de pilotos de Red Bull, formada por Daniel Ricciardo y Max Verstappen, es la más fuerte de la Fórmula 1. Ambos son rapidísimos, y perfectamente capaces de ganar carreras al volante de un monoplaza que lleva varios años sin ser la referencia. De todo ello es consciente el australiano, que ha alabado a su vecino de box lanzando con disimulo un dardo envenenado a su compañero de 2014, Sebastian Vettel.

Para Ricciardo, solamente Verstappen ha logrado igualarle en términos de velocidad. “Anteriormente hacía una curva a alta velocidad e iba a tope, por ejemplo, y nunca había tenido a nadie que pudiera hacer lo mismo. Verstappen al menos va y lo intenta”, afirma el australiano, que no olvida que batió con aparente facilidad a Vettel hace unos años.

Según Daniel Ricciardo, la velocidad de ambos pilotos de Red Bull solamente tiene un claro beneficiado, que no es otro que el propio equipo de las bebidas energéticas. “Si tuviéramos que dividir las carreras, ambos tuvimos un número igualado de careras buenas. Sus buenos días probablemente parecían mejores porque no fueron buenos para mí. Sé que, si cometía un error en el pasado, quizás todavía podía terminar por delante en clasificación. Ahora, si me equivoco, él estará delante.Es lo mismo si a él no le sale una vuelta perfecta: entonces me pongo yo delante. Por esto diría que es el mejor compañero. Ambos hemos subido el listón. No nos podemos permitir cometer un fallo porque vamos a ser derrotados”.

La temporada 2014 fue la primera de Ricciardo en un equipo puntero, tras su paso por HRT y Toro Rosso. Ese año demostró desde el primer momento que se trata de un piloto muy a tener en cuenta en todas las circunstancias, ya que logró imponerse a Vettel tanto en clasificación como en carrera. Y eso no está sucediendo con Verstappen. Quizás el aussie tenga razón…