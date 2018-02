“Si hubiese mujeres en Fórmula 1, el número de espectadores subiría”

La retirada de las conocidas como ‘pit babes’ de las parrillas de salida de la Fórmula 1 sigue generando controversia. El último en dar su opinión al respecto ha sido Jackie Stewart, una de las leyendas más brillantes de la competición. Para el escocés, la llegada de una mujer a la competición significaría un aumento considerable del interés por la misma. Además, piensa que no tiene nada que ver la presencia de chicas en la parrilla con que ninguna llegue al Gran Circo como piloto.

“La idea de que las chicas de la parrilla desanimen a las mujeres a pilotar es una tontería. Si un equipo de carreras encontrara a una mujer que pudiera llegar a la cima de la Fórmula 1, los chicos prestarían más atención. A la Fórmula 1 le encantaría tener a una mujer. Si tuviéramos una mujer, el número de espectadores subiría. Comercialmente, una mujer piloto tendría mucho éxito con las marcas de cosmética y moda”, afirma Stewart.

Para Stewart, que no haya mujeres en la Fórmula 1 solamente tiene una razón, y es que las niñas no muestran la misma pasión por el automovilismo que los niños en su infancia. “Por alguna razón las mujeres jóvenes no van a las pistas de kárting. Eso es lo que hacen todos los chicos. Ya se trate de Hamilton, Alonso, Vettel, estos chicos, desde una edad temprana, han acudido semana tras semana en eventos de karting. Una chica hasta ahora nunca ha hecho eso y se ha convertido en una gran piloto. Hay que tener en cuenta que de los cientos de miles de corredores de karts en el mundo, solo hay 20 pilotos que llegan a la Fórmula 1”.

Para finalizar, Stewart ha defendido el trabajo de las chicas de la parrilla, considerando que en la época actual no desempeñaban un trabajo que pudiese ser considerado denigrante. “Las chicas de esta generación no son excesivamente provocativas. Están muy bien presentadas. Están vestidas adecuadamente. No es como si estuvieran todas en bikini o algo así”.