Barrichello se recupera tras ser operado de la cabeza

El ex piloto brasileño de Fórmula 1 Rubens Barrichello se recupera favorablemente tras someterse a una operación quirúrgica para resolver “un pequeño problema en una vena” de su cabeza y ha prometido que “pronto” volverá a competir en la en la categoría Stock Car donde rueda actualmente.

“Hay mucha gente mandándome mensajes y mostrándome su preocupación. El sábado me desperté, me di una ducha y sentí un terrible dolor de cabeza. Por suerte mi mujer estaba ahí y llamó a un amigo médico que me llevó al hospital y me ha cuidado muy bien”, narró Barrichello en su cuenta de Instagram.

🙏🏻gratidao🙌🏻🙌🏻 Una publicación compartida de Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello) el Feb 1, 2018 at 8:21 PST

El brasileño explicó que sufría “un pequeño problema en una vena” de su cabeza, sin facilitar más detalles. “Me siento genial. Todavía me están haciendo pruebas, pero me siento bien. Las dificultades de la vida son las que nos hacen continuar, crecer y ser mejores. Estoy muy agradecido a Dios y pronto volveré a los circuitos”, garantizó.

Barrichello, de 45 años, estuvo casi dos décadas compitiendo en la Fórmula 1 entre los años 1993 y 2011 pilotando para equipos como Ferrari, Honda o Williams.