El presidente de Toyota dedica una emotiva carta a Alonso: “Te doy las gracias de corazón”

“Te doy las gracias de corazón por elegir a Toyota como tu compañero para hacer realidad tu sueño de Le Mans”. Así comineza la carta que le ha dedicado el presidente de Toyota, Aiko Toyoda a Fernando Alonso. El piloto asturiano correrá las 24 horas de Le Mans, los próximos 16 y 17 de junio, y el directivo de la marca japonesa no ha dudado en mostrar su orgullo y agradecimiento a través de un escrito.

Toyoda ha querido destacar la experiencia del piloto, asegurando que su presencia en la carrera servirá para sacar un gran rendimiento de los coches de la marca: “Estoy extremadamente emocionado de que Fernando, quien ha batallado en numerosas carreras y ha visto cosas que nadie en nuestro equipo ha experimentado, vaya a pilotar para Toyota GAZOO Racing. Creo que tenerle al volante de una máquina de nuestro equipo solo hará mejores a nuestros coches“.

Además, ha querido dejar claro que Toyota hará todo lo posible porque el español pueda alzarse con el triunfo en el mítico evento automovilístico. “A través del desafío de las carreras de resistencia del WEC y entre ellas, los extenuantes caminos hacia las 24 horas de Le Mans, Toyota GAZOO Racing pondrá todo el esfuerzo, junto con Fernando, para batir a los demás competidores. Y, camino hacia nuestra meta final de proveer a nuestros clientes con coches cada vez mejores, espero que podamos competir con las mismas aspiraciones en el corazón”, ha destacado Toyoda.

Para Toyota tener a Alonso en sus filas será todo un privilegio, tal y como muestra su jefe. Y no sólo quieren tenerle en las 24 Horas de Le Mans, sino que están tratando de cambiar la fecha de las 6 horas de Fuji, para que el español también esté con ellos. El español sigue probando experiencias distintas a la Fórmula 1, pero la prueba coincide con el Gran Premio de Austin, por lo que, de no lograr moverla en el calendario, el bicampeón del mundo no podrá estar presente.

El texto dedicado al piloto lo finaliza Toyoda con un claro guiño hacia Alonso, con el que desea contar esta temporada en más de una ocasión: “Le damos la bienvenida a Fernando y, junto con Sébastien, Kazuki, Mike, Kamui y José para un total de seis pilotos, Toyota GAZOO Racing lo dará todo para alcanzar nuestros objetivos. Tengo ganas de ver el apoyo de todos hacia Toyota GAZOO Racing también esta temporada”.